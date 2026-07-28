疏通绿色转型金融资源

越通社河内——据多家企业反映，为满足减排要求并转变生产模式，当前最大的障碍仍是用于技术投资、产线改造和建立符合国际标准管理体系所需的金融资源。



绿色金融是适应全球标准的基础



据越南欧洲商会主席Giandomenico Zappia表示，可持续金融不仅仅是发行绿色债券或提供优惠贷款，而且是金融机构评估项目价值和风险方式的根本转变。



欧洲商会代表还认为，越南正通过颁布越南绿色分类目录、扩大绿色信贷和发展绿色债券市场，逐步构建绿色金融市场的基础。然而，截至2025年底，房地产信贷余额已达约2000万亿越盾，问题不仅是扩大信贷规模，更要确保资金流向能够创造长期可持续价值的项目。



从信贷机构的角度来说，越南农业银行成员理事会成员阮氏秋河表示，绿色转型正成为银行业的战略方向，以陪伴企业实现绿色增长目标和2050年净零排放承诺。



2025年，越南农业银行预留约400万亿越盾用于优惠信贷计划，优先支持高科技农业、清洁农业、农林水产品加工以及绿色环保生产项目。此外，越南农业银行还发行了5万亿越盾的私募绿色债券，标志着从传统筹资向为可持续发展项目定向筹资的转变。



不仅国内银行，多家国际金融机构也在扩大支持越南企业接触绿色资本的渠道。据国际金融公司（IFC）优秀高能效设计（EDGE）专家武鸿丰表示，绿色建筑认证目前已不仅是技术标准，更成为企业获取绿色信贷、绿色债券和国际投资的“通行证”。



推动生产模式重构的动力



实际上，越南已有多个因符合绿色建筑标准而成功筹集国际资金的项目，如Vinschool系统的1.5亿美元银团贷款，或平顺塑料集团由GuarantCo担保的绿色债券。这表明，在满足环境标准的同时，企业可以扩大获取长期资金的渠道，且成本更具竞争力。



据越南欧洲商会可持续金融委员会副主席、越南科技及商业股份银行ESG顾问褚氏兰香表示，越南到2040年需要约3680亿美元来实现净零排放目标，其中，建筑业占全国能源消费总量的36-40%和温室气体排放量的约25%。这一资源规模表明，没有适当的金融解决方案，绿色转型将无法成功。



据褚氏兰香介绍，企业目前可通过多种工具筹集资金，如绿色信贷、绿色债券、可持续发展挂钩债券以及国际金融机构的优惠资金。然而，决定性因素不再是项目被贴上“绿色标签”，而是必须证明其经济效益和现金流创造能力。



专家认为，在碳和ESG标准正成为国际市场上商品“通行证”的背景下，绿色金融不仅是企业筹集资金的工具，更是推动生产模式重构的动力。当资金流向节能、低碳材料和绿色技术应用项目时，企业不仅能提升应对新型贸易壁垒的能力，还能为可持续发展奠定基础，在全球价值链中增强竞争力。（完）

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