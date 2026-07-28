经济

疏通绿色转型金融资源

据多家企业反映，为满足减排要求并转变生产模式，当前最大的障碍仍是用于技术投资、产线改造和建立符合国际标准管理体系所需的金融资源。

金瓯省各农业合作社的大部分水稻种植面积在收割环节均实现了机械化作业。图自越通社
金瓯省各农业合作社的大部分水稻种植面积在收割环节均实现了机械化作业。图自越通社

越通社河内——据多家企业反映，为满足减排要求并转变生产模式，当前最大的障碍仍是用于技术投资、产线改造和建立符合国际标准管理体系所需的金融资源。

绿色金融是适应全球标准的基础

据越南欧洲商会主席Giandomenico Zappia表示，可持续金融不仅仅是发行绿色债券或提供优惠贷款，而且是金融机构评估项目价值和风险方式的根本转变。

欧洲商会代表还认为，越南正通过颁布越南绿色分类目录、扩大绿色信贷和发展绿色债券市场，逐步构建绿色金融市场的基础。然而，截至2025年底，房地产信贷余额已达约2000万亿越盾，问题不仅是扩大信贷规模，更要确保资金流向能够创造长期可持续价值的项目。

从信贷机构的角度来说，越南农业银行成员理事会成员阮氏秋河表示，绿色转型正成为银行业的战略方向，以陪伴企业实现绿色增长目标和2050年净零排放承诺。

2025年，越南农业银行预留约400万亿越盾用于优惠信贷计划，优先支持高科技农业、清洁农业、农林水产品加工以及绿色环保生产项目。此外，越南农业银行还发行了5万亿越盾的私募绿色债券，标志着从传统筹资向为可持续发展项目定向筹资的转变。

不仅国内银行，多家国际金融机构也在扩大支持越南企业接触绿色资本的渠道。据国际金融公司（IFC）优秀高能效设计（EDGE）专家武鸿丰表示，绿色建筑认证目前已不仅是技术标准，更成为企业获取绿色信贷、绿色债券和国际投资的“通行证”。

推动生产模式重构的动力

实际上，越南已有多个因符合绿色建筑标准而成功筹集国际资金的项目，如Vinschool系统的1.5亿美元银团贷款，或平顺塑料集团由GuarantCo担保的绿色债券。这表明，在满足环境标准的同时，企业可以扩大获取长期资金的渠道，且成本更具竞争力。

据越南欧洲商会可持续金融委员会副主席、越南科技及商业股份银行ESG顾问褚氏兰香表示，越南到2040年需要约3680亿美元来实现净零排放目标，其中，建筑业占全国能源消费总量的36-40%和温室气体排放量的约25%。这一资源规模表明，没有适当的金融解决方案，绿色转型将无法成功。

据褚氏兰香介绍，企业目前可通过多种工具筹集资金，如绿色信贷、绿色债券、可持续发展挂钩债券以及国际金融机构的优惠资金。然而，决定性因素不再是项目被贴上“绿色标签”，而是必须证明其经济效益和现金流创造能力。

专家认为，在碳和ESG标准正成为国际市场上商品“通行证”的背景下，绿色金融不仅是企业筹集资金的工具，更是推动生产模式重构的动力。当资金流向节能、低碳材料和绿色技术应用项目时，企业不仅能提升应对新型贸易壁垒的能力，还能为可持续发展奠定基础，在全球价值链中增强竞争力。（完）

Becamex平定公司与CNG越南股份公签署合作协议。图自越通社

绿色转型助力嘉莱省成为吸引投资的新热土

凭借同步发展的战略导向，嘉莱省正逐步推进绿色生产并完善供应链，以提升价值并增强对国内外投资者的吸引力。如今，ESG（环境、社会和治理）指标体系正成为企业和地方实现可持续增长的重要“通行证”。

越通社
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