越南塑造海洋工业生态系统

越通社河内——关于《越南海洋经济可持续发展战略》的第36-NQ/TW号决议明确了同步发展海洋经济各产业，包括海运、造船业、港口和物流。凭借近3300公里海岸线和约100万平方公里的专属经济区，越南具备诸多有利条件来构建国家海洋工业生态系统。
新的“增长极”
沿海经济走廊正逐步形成经济新的发展空间。其中，造船业被确定为海洋经济的重要环节，与冶金、机械制造、电力电子、自动化、信息技术和物流相关联。据越南海事与内河航道局统计，全国现有近90家海船制造企业和400多家内河船舶制造基地，新造船总能力约350万载重吨；近120家基地可建造和修理载重吨超过1000吨的船舶。
越南在部分中型商用船舶细分市场已跃升至较高位置。然而，该行业在技术、生产能力和竞争力方面仍存在不足；在造船价值链中的参与价值仅约占20-30%。
据经济合作与发展组织研究显示，造船业每创造1美元价值，可带动工业供应链2-3美元以及整个海运—工业—物流生态系统3-5美元。专家们认为，如果按照国内供应链组织，结合设计和金融能力，造船业可成为新的增长极，贡献约2.2-4%的GDP。
越南还拥有劳动力资源优势、具有竞争力的劳动力成本以及支持行业发展的政策。与此同时，全球造船市场正在复苏，年均增长率约为4%，预计到2030年市场规模将达到约1950亿美元。
构建生态系统，同步发展
专家认为，为提高竞争力，造船业需要把握市场转移趋势，以生态系统思维发展，并与海船队、内河船舶、港口系统、物流、配套工业及船舶全生命周期服务相结合。
船舶工业总公司（SBIC）董事会主席范怀钟认为，发展必须基于产业链联动，而非各自为政的单个工厂或地方，以创造稳定市场并提升整体效益。
目前SBIC旗下各企业既维持生产、保障劳动者就业，又按照政府决议进行重组。许多工厂已有订单排至2028年底，部分单位已签署新船建造合同至2030年。
SBIC总经理陈孟河表示，各成员单位仍维持劳动力队伍，培训技术和管理人员以服务长远发展。SBIC建议国家尽早出台战略，在体制、金融、技术、配套工业和人力资源等方面实现突破，推动造船业向现代化、绿色化、具有国际竞争力的方向发展。（完）
越共中央总书记、国家主席苏林：将航海工业置于建设越南成为海洋强国战略中的适当位置
越共中央总书记、国家主席苏林7月14日下午在越共中央驻地与发展国家航海工业各机关领导举行工作会议。