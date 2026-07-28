经济

越南塑造海洋工业生态系统

关于《越南海洋经济可持续发展战略》的第36-NQ/TW号决议明确了同步发展海洋经济各产业，包括海运、造船业、港口和物流。凭借近3300公里海岸线和约100万平方公里的专属经济区，越南具备诸多有利条件来构建国家海洋工业生态系统。

附图。图自人民报
附图。图自人民报

越通社河内——关于《越南海洋经济可持续发展战略》的第36-NQ/TW号决议明确了同步发展海洋经济各产业，包括海运、造船业、港口和物流。凭借近3300公里海岸线和约100万平方公里的专属经济区，越南具备诸多有利条件来构建国家海洋工业生态系统。

新的“增长极”

沿海经济走廊正逐步形成经济新的发展空间。其中，造船业被确定为海洋经济的重要环节，与冶金、机械制造、电力电子、自动化、信息技术和物流相关联。据越南海事与内河航道局统计，全国现有近90家海船制造企业和400多家内河船舶制造基地，新造船总能力约350万载重吨；近120家基地可建造和修理载重吨超过1000吨的船舶。

越南在部分中型商用船舶细分市场已跃升至较高位置。然而，该行业在技术、生产能力和竞争力方面仍存在不足；在造船价值链中的参与价值仅约占20-30%。

据经济合作与发展组织研究显示，造船业每创造1美元价值，可带动工业供应链2-3美元以及整个海运—工业—物流生态系统3-5美元。专家们认为，如果按照国内供应链组织，结合设计和金融能力，造船业可成为新的增长极，贡献约2.2-4%的GDP。

越南还拥有劳动力资源优势、具有竞争力的劳动力成本以及支持行业发展的政策。与此同时，全球造船市场正在复苏，年均增长率约为4%，预计到2030年市场规模将达到约1950亿美元。

构建生态系统，同步发展

专家认为，为提高竞争力，造船业需要把握市场转移趋势，以生态系统思维发展，并与海船队、内河船舶、港口系统、物流、配套工业及船舶全生命周期服务相结合。

船舶工业总公司（SBIC）董事会主席范怀钟认为，发展必须基于产业链联动，而非各自为政的单个工厂或地方，以创造稳定市场并提升整体效益。

目前SBIC旗下各企业既维持生产、保障劳动者就业，又按照政府决议进行重组。许多工厂已有订单排至2028年底，部分单位已签署新船建造合同至2030年。

SBIC总经理陈孟河表示，各成员单位仍维持劳动力队伍，培训技术和管理人员以服务长远发展。SBIC建议国家尽早出台战略，在体制、金融、技术、配套工业和人力资源等方面实现突破，推动造船业向现代化、绿色化、具有国际竞争力的方向发展。（完）

越通社
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越南海洋与岛屿

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