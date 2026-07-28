☕️越通社新闻下午茶（2026.7.28）

越共中央总书记、国家主席苏林发表指导性讲话 图自越通社

越通社河内 ——越南红十字会第十二次全国代表大会7月28日上午在河内开幕。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表指导性讲话，强调人道工作必须实现战略性转变——从被动救济转向主动预防，从灾后救助转向早期预警和及早行动，从单纯给予转向扶持生计、恢复能力、创造发展机遇。大会推举苏林担任越南红十字会2026—2031任期名誉主席。 全文



·7月28日上午，在国会大厦举行正式欢迎仪式后，越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达莉亲王举行会谈。昆索达莉率柬埔寨国会高级代表团于2026年7月27日至29日对越南进行正式访问。 全文



·越南政府副总理胡国勇要求，以新颁布的海洋经济发展决议为基础制定可持续渔业发展战略，同步推进各项整改措施，力争年内解除欧盟委员会（EC）对越南水产品非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）“黄牌”警告。 全文



·在越南红十字会第十二次全国代表大会（2026-2031年任期）议程中，7月28日上午，大会报告第十二届中央委员会第一次会议的结果，同时公布第十二届中央委员会、常务委员会、中央检查委员会（2026-2031年任期）。

·“利用数字技术和人工智能保护平民、保障维和人员安全并提升国际维和任务执行能力”国际研讨会7月28日在河内举行。会议由越南国防部越南维和局主办，在联合国妇女署和加拿大军事培训合作计划的技术与资金支持下举办。 全文

研讨会全景 图自越通社

·安江省正以战略眼光朝着2030年成为全国海洋经济强省的目标迈进，助力将越南建设成为海洋强国。



·越南第十六届国会首次非常规会议将审议并决定31项重大议题。该信息于7月28日在河内召开的新闻工作会议上公布。会议由越共中央宣教与民运部、国会办公厅、文化体育与旅游部及越南新闻工作者协会联合举办。 全文

·越南一批涉及运输、招标、海关、土地和农业等领域的新政策将于2026年8月生效，有助于加强管理、推进行政审批制度改革和促进经济增长。 全文



·以“友谊的怀抱”为主题的2026年第八届越老柬三国少年儿童联欢会于7月28日上午在胡志明市开幕。来自三国的120名少年儿童代表以及100名胡志明市少年儿童特邀代表参加活动。



·河内市正试点开展数字消费与电子商务保护模式，旨在构建透明、安全、可追溯的线上购物环境，同时加强消费者权益保护，提升国家在电子商务领域的管理效能。



·关于《越南海洋经济可持续发展战略》的第36-NQ/TW号决议明确了同步发展海洋经济各产业，包括海运、造船业、港口和物流。凭借近3300公里海岸线和约100万平方公里的专属经济区，越南具备诸多有利条件来构建国家海洋工业生态系统。 全文

附图。图自人民报

·7月28日上午，广义省第十四届人民议会（2026-2031年任期）第六次会议通过了选举省委副书记阮德心为广义省人民委员会主席的决议，赞成票64/64票（达100%）。



·为弘扬越南文化名人黎贵惇的思想遗产和学术贡献，兴安省围绕黎贵惇诞辰300周年开展系列纪念活动，通过文化、教育、科研等多种形式，进一步传承和弘扬其精神价值。



·7月28日是越南正式加入东盟31周年纪念日。回顾三个多世纪以来的历程，这不仅是越南推进经济和外交一体化的进程，也是越南实现跨越式成长的历程——从一个初次参与、尚显生疏的新成员，逐步发展成为日益重要的伙伴、负责任并主动参与塑造东盟未来的一员。



·7月27日，越南驻墨西哥商务处与墨西哥外贸、投资和科技委员会（COMCE）联合举行越南与韦拉克鲁斯企业对接研讨会，旨在介绍越南与韦拉克鲁斯州在经济、贸易与投资领域的合作潜力，并推广2026年越南国际采购展（Vietnam

International Sourcing 2026）。



·越南政府副总理、越南国际金融中心执行委员会主席阮文胜签署第05/QĐ-HĐĐHTTTC号决定，颁布越南国际金融中心运行规章。该规章对设在胡志明市和岘港市的国际金融中心执行机构的活动作出规范，并规定执行机构的运行、中心财务管理、投资者和承包商遴选、会员资格的登记、认定与终止，以及中心内部各机构之间的协调机制。



·据越通社驻曼谷记者报道，7月27日，泰国内阁通过了由数字经济与社会部提交的《2025–2027年大数据产业发展战略计划（草案）》，其中指出亟待解决的8项重要“短板”，以构建基于数据的经济体并减少对外国技术的依赖。（完）