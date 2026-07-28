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越南外交部长黎怀忠会见澳大利亚国际发展部长、多元文化事务部长兼小型企业部长安妮·阿丽

2026年7月28日上午，越南外交部长黎怀忠在河内会见了正对越南进行工作访问的澳大利亚联邦众议员，国际发展部长、多元文化事务部长兼小型企业部长安妮·阿丽（ Anne Aly）。

越南外交部长黎怀忠会见澳大利亚国际发展部长、多元文化事务部长兼小型企业部长安妮·阿丽。外加部供图
越南外交部长黎怀忠会见澳大利亚国际发展部长、多元文化事务部长兼小型企业部长安妮·阿丽。外加部供图

越通社河内——2026年7月28日上午，越南外交部长黎怀忠在河内会见了正对越南进行工作访问的澳大利亚联邦众议员，国际发展部长、多元文化事务部长兼小型企业部长安妮·阿丽（ Anne Aly）。

会见中，黎怀忠对越澳全面战略伙伴关系呈现出积极发展势头感到高兴，对2024—2027年阶段行动计划实施过程中取得务实成果给予好评。

黎怀忠在介绍越南本着越共十四届三中全会精神推进的新发展方向时强调，科技、创新、数字化转型、民营经济发展以及高素质人力资源培训等越南当前优先发展的领域，也是澳大利亚具有优势的领域，为两国合作开辟更广阔空间。黎怀忠建议双方进一步加强关键矿产、金融、海洋科学、高科技农产品加工、供应链发展等领域合作；同时提升符合越南新发展阶段需求的领域的人才培养合作层次和水平。

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双方会见场景。图自越通社

黎怀忠认为，澳大利亚是越南重要的发展伙伴之一，建议澳方继续通过关于应对气候变化、建设高质量基础设施的政府开发援助（ODA）项目与越南并肩同行。

安妮·阿丽强调，澳大利亚高度重视越南在地区不断提升的作用和地位，承诺继续推动两国全面战略伙伴关系实现更高质量发展，更好契合越南的优先发展方向。她同时高度评价越南新的发展模式，认为这为双方确定重点合作领域奠定了重要基础；并强调，澳大利亚的政府开发援助项目将继续与越南优先发展事项紧密对接。安妮·阿丽强调，澳大利亚愿与越南分享科学技术、人工智能（AI）、农业供应链发展以及澳大利亚拥有优势领域相关经验和知识，并指出，越澳合作不仅为两国带来切实利益，也为维护地区和平、稳定、安全与繁荣作出积极贡献。

双方一致同意深化人力资源培训合作，继续在东盟、湄公河合作及其他地区机制中保持密切协调，共同推动越澳全面战略伙伴关系向更深层次、更高水平、更可持续方向迈进。（完）

越通社
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