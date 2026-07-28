泰国首个大数据战略计划出炉

越通社曼谷——据越通社驻曼谷记者报道，7月27日，泰国内阁通过了由数字经济与社会部提交的《2025–2027年大数据产业发展战略计划（草案）》，其中指出亟待解决的8项重要“短板”，以构建基于数据的经济体并减少对外国技术的依赖。



该计划由大数据研究所制定，旨在为未来三年大规模数据的开发与应用提供指导，从而促进泰国经济社会发展。BDI指出，制约泰国充分利用大数据的8个主要问题包括：重要国家数据由不同机构分别存储；高端数据人才短缺，公众对数据的了解仍有限；网络安全风险及《个人数据保护法》相关顾虑影响信息共享意愿；数字信息公开法律尚未全面覆盖高价值数据；大数据在地方发展中的应用不足；泰国购买和使用的外国技术比其自主研发出口的技术要多；信息系统互联互通及平台建设项目缺乏可持续资金支持；缺乏集中式开放数据库或成功案例研究项目。



在明确上述短板基础上，该战略提出通过构建更加完善的数据生态系统加以解决，涵盖数据的开发、管理、共享与应用。为此，该草案设定了推动泰国向基于数据的经济体转型的三大支柱。



第一，通过促进科研、创新和服务开发来支持数据产业与人工智能（AI）相关主体发展。



第二，建立统一技术标准，促进数据库的管理与互联互通，维持个人数据和网络安全的保护措施。



第三，建设可供政府机构与私营组织即时使用的共享数据交换基础设施，旨在减少重复的投资与运营成本，为参与组织开发新服务提供条件。（完）



Nguyễn Thu Hằng