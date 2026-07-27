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泰国拟收紧数据中心投资标准

人工智能发展在推动数字基础设施投资浪潮的同时，也给电力、水资源和环境带来了更大压力。在此背景下，泰国政府正在制定新的标准体系，以管理和吸引数据中心投资。

附图 图自bangkok post
附图 图自bangkok post

越通社河内—— 人工智能发展在推动数字基础设施投资浪潮的同时，也给电力、水资源和环境带来了更大压力。在此背景下，泰国政府正在制定新的标准体系，以管理和吸引数据中心投资。

泰国副总理兼财政部长埃克尼提·尼提坦普拉帕（Ekniti Nitithanprapas）表示，目前已有16个数据中心项目获得电力使用可行性认证。泰国政府正在制定新战略，以推动该领域投资朝着保障国家整体利益的方向发展。

埃克尼提已指示泰国投资促进委员会（BOI）制定数据中心发展战略，同时成立能源管理投资与数据中心项目评审小组委员会，成员包括能源部、BOI、能源政策与规划办公室及相关机构。

根据新方向，泰国数据中心项目将依据四大主要标准进行评估，包括：电力保障能力及向清洁能源转型的路线图；水资源管理方案，确保不影响当地社区用水需求；环境保护措施及污染控制；项目对经济的贡献程度。

泰国投资促进委员会秘书长尼立·瑟迪斯提素迪（Nrit Therdsteerasukdi）表示，泰国数据中心投资促进政策将从数量优先转向质量优先，旨在帮助泰国成为区域内有竞争力和可持续发展的数字经济中心。

此前，泰国已大力推进数据中心投资，以充分利用全球人工智能发展趋势。2025年，泰国批准了26个项目，总投资额498.7万亿泰铢（约150亿美元）；2026年继续批准8个项目，总投资额162万亿泰铢（约49亿美元）。（完）

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越通社
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