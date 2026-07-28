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AMRO上调东盟+3经济增长预测至4.1%：半导体与AI需求成主要驱动力

7月27日，东盟+3宏观经济研究办公室（AMRO）发布报告，预计得益于强劲的内需以及半导体和人工智能相关产品的需求，东盟+3区域（包括东盟成员国及中国、日本、韩国）2026年经济将增长4.1%。

电子芯片生产过程中的一道工序。图自越通社
电子芯片生产过程中的一道工序。图自越通社

越通社河内 ——7月27日，东盟+3宏观经济研究办公室（AMRO）发布报告，预计得益于强劲的内需以及半导体和人工智能相关产品的需求，东盟+3区域（包括东盟成员国及中国、日本、韩国）2026年经济将增长4.1%。

据AMRO区域经济展望季度更新报告，该预测较6月的预测上调了0.1个百分点。AMRO表示，前景改善得益于技术领域的持续增长势头，特别是半导体和其他AI相关产品的强劲需求，以及全球大宗商品价格环境更为有利。

据此，稳定的家庭消费、坚实的投资以及强劲的半导体和电子产品出口预计将继续是主要增长动力。制造业活动持续扩张，因为能源供应和工业投入原料的中断情况并不像预期那样严重。

与此同时，2026年总体通胀率预测为1.6%，较此前1.8%的预测有所下降，反映出对全球大宗商品价格走低的预期。AMRO认为，通胀压力总体上仍得到抑制，价格上涨主要集中在能源和运输领域。但AMRO也警告，由于投入成本上升和不利天气条件影响价格，食品通胀可能上升。（完）

越通社
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