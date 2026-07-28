环保

越南工贸部要求做好强降雨防范应对工作 确保水电站大坝和水库安全

越南工贸部民防指挥委员会发布就主动应对暴雨、洪水、内涝、山洪、山体滑坡、龙卷风、雷电和冰雹作出部署的第5801/PTDS号通知。

和平水电站前的泄洪闸区域。图自越通社
和平水电站前的泄洪闸区域。图自越通社

越通社河内——越南工贸部民防指挥委员会发布就主动应对暴雨、洪水、内涝、山洪、山体滑坡、龙卷风、雷电和冰雹作出部署的第5801/PTDS号通知。

据国家水文气象预报中心，从7月27日傍晚至28日夜间，太原、宣光、富寿、老街、莱州、奠边、山罗等省将出现中到大雨，普遍降雨量50至120毫米，局部地区超过250毫米，部分地区可能出现3小时降雨量超过100毫米的强降雨。雷雨过程中可能出现大风、雷电和冰雹。

工贸部民事防护指挥委员会要求行内各单位密切跟踪暴雨、洪水、内涝、山洪、山体滑坡、龙卷风、雷暴、冰雹等预警预报信息，并及时向基层政府和民众传达信息，以便主动采取适当的防范措施。

通知要求，各省工贸厅要立即指导并检查水电站大坝和水库安全保障工作，尤其是小型水电站。

各省工贸厅须指示水电站工程业主及矿产开采加工单位检查防灾应急预案、紧急情况应对预案和大坝保护方案；备足物资、设备和力量，以便及时处理任何不安全状况。

地方市场监管力量应加强市场检查管控，及时发现并严肃处理贸易活动中的违法行为；严防借自然灾害之机投机、囤积、不合理涨价、牟取暴利等行为。

各省工贸厅须及时向省级人委会提供参谋，指示各工业项目业主，特别是位于山洪、山体滑坡风险区域的水电站和矿产开采项目暂停施工。同时，制定方案将人员、机械、物资、设备转移至安全地点。

同时，通知要求越南电力集团（EVN）指导各电力单位制定应对可能复杂演变的自然灾害方案，确保安全稳定供电，特别是对重要负荷。

集团所属各水电站工程管理运行单位须检查通讯信息系统、泄洪预警系统。同时，与职能部门配合开展暴雨洪水应对措施，处理影响下游居民安全的各种情况。

对于各水电站大坝业主，通知要求对流域内气象水文要素进行监测，预测入库洪峰流量，确定洪峰出现时间，严格遵守有权机关批准的水库及水库群运行调度规程。

通知强调，不得违规蓄水或违反规程调度水库；紧急检查大坝、溢洪道、闸门、闸门升降设备、备用电源、泄洪预警系统、监测系统、通信系统及附属设施的安全状况。

工贸部民事防护指挥委员会要求本系统各单位严格执行通知；备足力量、装备、车辆和物资；密切配合各级地方政府开展防灾救灾和应急救援工作；实行24小时值班制度，并定期向工贸部民事防护常设办公室报告信息。（完）

越通社
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