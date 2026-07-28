落实三中全会决议：以现代化方向重组经济结构 推动海洋经济“走向大洋”

越通社河内——安江省正以战略眼光朝着2030年成为全国海洋经济强省的目标迈进，助力将越南建设成为海洋强国。



海洋战略支柱



安江省拥有6.329万平方公里的海域，海岸线长200公里，拥有140多个大小岛屿，其中最大的是富国岛，这是发展海洋经济的巨大潜力。



据安江省农业与环境厅厅长黎友全介绍，在有关《至2030年和远期展望至2045年越南海洋经济可持续发展战略》的第36-NQ/TW号决议落实7年多以来，安江省海洋经济取得了较为全面的发展，为该省经济社会发展做出重要贡献。海洋经济占全省GRDP的80%，是战略支柱，尤其是海洋旅游服务、水产养殖和海运。沿海基础设施日益完善，有效连接大陆与各岛屿。



据此，安江省水产捕捞、养殖业以可持续方向进行重组，减少捕捞，增加养殖，采用高科技、网箱养殖和海水养殖等多种模式。该省同步部署打击IUU捕捞的各项措施，满足溯源要求并拓展出口市场。海水养殖活动扩大，拥有6个大型项目，总面积超过3.287万公顷，投资资金1.12万亿越盾，水产品出口年均增长近10%。



安江省重视港口系统投资，重点开发富国岛、充岛（Hòn Chông）、南游深水港等港口。同时，公路交通基础设施发生积极变化，为海洋经济发展提供了便利。



特别是，富国国际机场发挥着战略“钥匙”作用，使富国成为国际级旅游、商贸和物流中心。该省还大力推进国家电网向岛屿延伸，如坚平—富国跨海220kV输电线路全长超过80公里，总投资2.21万亿越盾。



迈向海洋经济强省



越共中央总书记、国家主席苏林于2025年视察安江省时强调，安江省需要以现代化方向重组经济，努力实现两位数增长。同时，大力发展海洋经济、旅游和现代服务业，以富国特区为突破性增长极。另外，该省需紧跟区域和国家规划，集中投资连接交通干道、港口系统、渔港、富国国际机场和物流中心。



安江省海水养殖活动扩大，拥有6个大型项目，总面积超过3.287万公顷，投资资金1.12万亿越盾。图自越通社

苏林建议，到2030年的核心目标是将安江建设成为全国较为发达的省份以及海洋经济强省，5年平均GRDP增速达11%及以上。该省集中投资物流基础设施、高科技和可持续发展，与生态系统保护和气候变化应对相结合。



安江省人民委员会主席胡文蒙表示，海洋经济发展战略集中于形成专业动力区域，将富国发展成为国际级旅游商贸中心，向全区域辐射的“火车头”；将迪石市发展为政治行政中心、综合经济中心、工业经济和海洋经济；将河仙市发展为九龙江平原地区重要的海洋经济—旅游—边境贸易中心。



安江省着力完善全面基础设施结构，包括连接区域的高速公路，将富国、迪石机场进行升级改造，在土珠岛建设机场。同时，有效开发富国国际港、南游港等重点港口。



该省将科技应用确定为战略突破，聚焦海洋药材、海藻和藻类养殖以及可再生能源。高科技海水养殖从近海捕捞转向离岸工业化模式养殖。该省还建设数字政府和数字经济，为企业提供现代治理服务。



胡文蒙表示，根据《2021—2030年省级规划和远景展望到2050年》，安江省优先吸引五大重点领域投资，包括战略基础设施；加工工业和清洁能源；贸易、服务、物流和口岸经济；高品质旅游；高科技农业、生态农业和循环经济。特别是，该省正在部署21个服务于2027年富国APEC会议、总投资超过137万亿越盾的项目，为富国在基础设施、城市、旅游和投资环境方面的突破奠定基础。



尽管仍面临挑战，安江省海洋经济正以自信姿态迈入新时代，朝着2030年成为全国海洋经济强省的目标迈进。（完）