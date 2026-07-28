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越南副总理胡国勇：构建可持续渔业发展战略

越南政府副总理胡国勇要求，以新颁布的海洋经济发展决议为基础制定可持续渔业发展战略，同步推进各项整改措施，力争年内解除欧盟委员会（EC）对越南水产品非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）“黄牌”警告。

越南政府副总理胡国勇发表讲话 图自越通社
越南政府副总理胡国勇发表讲话 图自越通社

越通社河内——越南政府副总理胡国勇要求，以新颁布的海洋经济发展决议为基础制定可持续渔业发展战略，同步推进各项整改措施，力争年内解除欧盟委员会（EC）对越南水产品非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）“黄牌”警告。

胡国勇7月28日在国家打击IUU捕捞和促进渔业可持续发展指导委员会第三十五次会议上作出上述指示。他指出，过去五年，越南渔业出口创汇数百亿美元，为经济社会发展作出了重要贡献。然而，欧盟对越南水产品维持“黄牌”警告已达八年之久，暴露出渔业执法和管理工作中的深层问题，亟待加快解决。

据越南农业与环境部报告，自欧盟第五轮检查结束以来，政府已发布第34号通知，健全国家IUU指导委员会架构，成立跨部门工作组，并建立全国统一的电子报告系统。截至欧盟检查前，政府共部署267项任务，迄今已完成254项；检查后新增35项任务，其中21项已完成，其余14项正加紧推进。

越南打击IUU捕捞的法律体系持续完善，近期颁布了第246法令，对渔业行政违法行为作出处罚规定。目前，国家渔业数据库（VN-Fishbase）已纳入80332艘渔船管理；渔船有效检验率达91.9%，有效捕捞许可证持有率达95.7%，食品安全认证覆盖率达98.5%。船长15米及以上渔船的船舶航程监测系统（VMS）安装率达99.6%，越界作业及VMS设备失联渔船数量较去年同期均明显下降。

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会议全景 图自越通社

今年上半年，全国共有94个渔港投入运营，其中79个被指定为远洋渔船停靠港。相关部门共组织138次巡查行动，检查2502艘渔船，对261艘违法渔船作出处理，罚款总额约46亿越盾。电子渔获物溯源系统（eCDT）继续获得欧盟认可，经港口卸载的水产品总量达42.1万吨。

今年以来，越南全国共发现4713起违法案件，但仅处理1341起，罚款总额超过420亿越盾，大量案件处理进展缓慢。此外，共发生8起越南渔船进入外国海域非法捕捞事件，虽较2025年同期下降86.7%，但仍未达到欧盟要求的标准。

胡国勇表示，近期各部门和地方积极落实欧盟整改建议，持续强化渔船管理、航程监测、水产品溯源及港口监管。公安机关重点查办涉及VMS设备的违法行为；海关部门加强进口水产品查验；海警和边防部队持续开展海上巡逻、检查及违法查处工作。

与此同时，胡国勇指出，当前渔业数字化管理水平仍不符合要求，各部门和地方之间的数据互联互通尚未完全打通。欧盟今年6月检查后，又提出37项整改建议，涵盖五大类问题，要求越南继续集中力量进行整改。

对于问题根源，胡国勇认为，部分地方领导重视不够、组织落实不够坚决，部门之间协调配合仍有不足，渔业管理数据尚未实现统一整合。他要求加快构建全国统一、高效的渔业管理体系，进一步压实地方主体责任，加快推进数字化转型，强化渔获物溯源管理，妥善解决各项历史遗留问题，扎实做好迎接欧盟下一轮检查的准备工作。

着眼长远发展，胡国勇强调，应围绕国家海洋经济发展战略制定可持续渔业发展战略，覆盖良种培育、捕捞、养殖、加工、出口等全产业链，大力推进科技创新和数字化转型，提高渔业生产效率、产品质量和国际竞争力，推动越南渔业向现代化、负责任和可持续方向迈进，为深度融入全球水产品供应链奠定坚实基础。(完)

越通社
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