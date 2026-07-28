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阮德心先生当选广义省人民委员会主席

7月28日上午，广义省第十四届人民议会（2026-2031年任期）第六次会议通过了选举省委副书记阮德心为广义省人民委员会主席的决议，赞成票64/64票（达100%）。

阮德心先生当选广义省人民委员会主席。图自越通社
阮德心先生当选广义省人民委员会主席。图自越通社

越通社广义——7月28日上午，广义省第十四届人民议会（2026-2031年任期）第六次会议通过了选举省委副书记阮德心为广义省人民委员会主席的决议，赞成票64/64票（达100%）。

阮德心（45岁），原籍兴安省，政治理论水平：高级；专业水平：经济学硕士。他曾先后在计划投资部担任多个职务：企业登记管理局副局长；办公厅主任；地方与领土经济司司长；国民经济综合司司长；计划投资部副部长。2025年3月至2026年7月，阮德心担任财政部副部长、财政部党委常务委员会委员（2020-2025年任期）。

2026年7月27日，广义省委召开会议，公布越共中央书记处关于调动、指定财政部副部长阮德心参加省委常委会、担任广义省委副书记（2025-2030年任期）的决定；并定向、推荐其担任广义省人民委员会主席职务。

今日上午，广义省人民议会64/64名代表一致同意，免去阮黄江2026-2031年任期的省人民委员会主席职务。阮黄江已获越共中央政治局和书记处调动、分工，任命为中央政策战略部副部长。（完）

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越通社
#阮德心先 #广义省 #兴安省 越南
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