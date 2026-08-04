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越共十四届三中全会决议：推动发展模式转型 培育经济增长新动能

越共十四届三中全会通过关于越南发展模式转型的第19号决议标志着越南发展理念实现重要转变。该决议不仅着眼于实现快速、可持续增长目标，还确立了以生产率、科技、创新、数字化转型、绿色转型和高素质人力资源为核心的新发展模式。

出口服装业是拉动经济增长的重要行业之一。图自越通社
出口服装业是拉动经济增长的重要行业之一。图自越通社

越通社河内——越共十四届三中全会通过关于越南发展模式转型的第19号决议标志着越南发展理念实现重要转变。该决议不仅着眼于实现快速、可持续增长目标，还确立了以生产率、科技、创新、数字化转型、绿色转型和高素质人力资源为核心的新发展模式。专家认为，发展模式的转型将开辟新增长空间，激发资源活力，提升国家竞争力，为实现越南到2045年成为高收入发达国家目标奠定坚实基础。

制度突破应置于首要优先位置

越南社会科学翰林院越南与世界经济研究所所长阮廷祝博士表示，第19号决议体现越南发展理念的重要转变。过去，增长模式转型主要被视为实现发展目标的手段；如今，发展模式被确立为涵盖经济、文化、人员、国防、安全和社会等各领域的总体发展方向，而经济增长则成为实现这些目标的重要工具。

阮廷祝认为，为推动新发展模式落地见效并跨越“中等收入陷阱”，增长动力必须加快转向提高企业生产率，激发创新活力与增强研发能力。其中，一项关键举措是加大科研投入，推动科技成果高效转化应用等。

阮廷祝强调，要实现到2045年成为高收入发达国家目标，实现制度突破必须放在首要优先位置。更加开放的制度环境将有助于培育新的增长极，拓展发展空间，激励创新活力，并为市场充分发挥创新活力，催生新产业、新领域、新产品和新服务创造良好环境。与此同时，建设高素质人才队伍也是促进新发展模式落地见效的决定性条件之一

发挥发展空间优势 推动可持续增长

越南地理学会副主席张光海教授指出，秉承第19号决议精神实现快速可持续发展目标的关键举措在于加快推进发展模式由外延扩张式向内涵提升式转变。经济增长动力应更多依靠科技、创新和劳动生产率提升，同时充分发挥经济内生动力，并有效把握国际合作带来的发展机遇。

在数字化转型、绿色转型以及环境标准日益成为全球贸易发展趋势的背景下，越南应大力推动绿色经济和循环经济发展，逐步从线性经济发展模式向高效利用资源、低排放经济发展模式转变。将科技广泛应用于生产不仅有助于提高资源利用效率，也将增强越南经济的国际竞争力，更好满足国际市场日益提高的要求。

张光海谈及发展空间格局时指出，越南拥有优越的区位条件、丰富的自然资源，以及深厚的人力资源和文化资源优势。要充分发挥这些优势，就必须按照各地区、各地方的比较优势，进一步优化发展空间格局。

与此同时，应进一步加强区域间和地方间的协调联动，在产品生产、流通和销售等环节中形成优势互补，构建统一的发展空间，提高资源配置效率，培育经济增长新动能。

为确保新发展模式长期发挥实效，张光海强调，必须朝着明确分级分权并与规范问责机制和提升应对全球形势变化的适应能力相结合的方向推动治理方式转变。与此同时，应促进科技成果和数字化转型在国家治理、城乡发展以及资源治理管理中的广泛应用，为提升新阶段国家竞争能力并实现可持续发展夯实基础等。（完）

越通社
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