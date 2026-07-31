一周要闻：日本熊本县7.1级强震：越南劳工勇救老人，一实习生遇难

听众们，欢迎收听越南通讯社中文播客栏目。
在今天的节目里，让我们一起回顾一周要闻。本周的热点新闻包括:
全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议召开
柬埔寨国会主席昆索达莉对越南进行正式访问
日本熊本县7.1级强震：越南劳工勇救老人，一实习生遇难
隆城机场第二条跑道将于9月完工
顺化获评亚洲最具特色传统美食目的地
本周，日本熊本县发生7.1级强震，震度达7级，造成多处建筑倒塌、交通电力中断。在八代市混乱现场，5名越南特定技能实习生合力救出了一名年近九旬的受困老人。他们的义举获广泛赞誉，展现越南社群在异国的责任与担当。
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在今天的节目里，让我们一起回顾一周要闻。本周的热点新闻包括:
全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议召开
柬埔寨国会主席昆索达莉对越南进行正式访问
日本熊本县7.1级强震：越南劳工勇救老人，一实习生遇难
隆城机场第二条跑道将于9月完工
顺化获评亚洲最具特色传统美食目的地
有些离别，只持续短短几年……可有些离别，却跨越了半个多世纪，至今仍没有重逢的那一天。
6月24日委内瑞拉拉瓜伊拉州普拉亚格兰德地区发生双强震后，在满目疮痍和难以言表的损失之中，一句西班牙语被许多民众反复提及：“Gracias, Việt Nam”——“感谢越南”。
越南法学专家首次当选国际海洋法法庭（ITLOS）法官，不仅体现了国际社会对越南积极、负责任参与全球事务的高度认可，也彰显了越南国际法事业的发展成果，以及越南法律专家队伍不断提升的专业能力和国际影响力。这是越南外交界人士和国际专家在接受越南通讯社记者采访时，对这一历史性事件作出的评价。
在现在生活中，创业早已不再只是企业家的专属话题，而是正在高校乃至中小学校中广泛兴起的一股热潮。从源于生活的朴素创意出发，越来越多的学生敢于担当，将兴趣和热情转化为现实项目，打造出兼具创新性、实用性和社会价值的产品。各类创新创业大赛也吸引了越来越多学生参与，成为青年展示胆识、创新思维和敢想敢干精神的重要平台。
本周，越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表题为《在多变世界中主动塑造和平、稳定与发展格局》的主旨演讲。
六月如约而至，带来了孩子们清澈的笑声，也唤起了关于童年最美好的记忆。值此“六一”国际儿童节到来之际，在今天的播客节目中，我们将为大家讲述2026年“蟋蟀儿童奖”充满温情与感动的旅程。在这里，才华得到展翅飞翔的机会，人文价值不断传播，越南儿童也充满热爱与创新绽放童年光彩。
本周，极端高温天气导致越南全国用电量连续刷新纪录。据国家电力系统与市场调度运行公司消息， 5月26日国家电力系统及北部地区系统在最大功率和用电量上同步创下2026年新高。其中，国家系统最大功率达58,103兆瓦，较2025年纪录增长5.7%；日产量达12.12亿千瓦时，增长9.1%。北部系统最大功率达29,716兆瓦，增长5.4%；产量达6.29亿千瓦时，增长5.4%。
自2026年6月1日起，E10生物汽油将在全国范围内正式上架销售。这被视为越南能源转型战略中的关键一步，旨在减少对化石燃料的依赖，并促进环保燃料在越南的使用。
在国家发展的历史进程中，全民族大团结的力量始终是重要基础，是越南战胜困难、把握机遇、稳步迈向新时代的内生动力。
在2026年U17亚洲杯决赛阶段C组最后一轮比赛中，越南U17国家队以3比2战胜阿联酋U17队，创造了历史性里程碑。凭借这场胜利，由主教练Cristiano Roland率领的越南队成功夺得小组头名，并正式获得2026年U17世界杯参赛资格。越南U17队是东南亚唯一获得世界杯参赛资格的男足队。
应印度共和国总理纳伦德拉·莫迪邀请，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团本周对印度共和国进行国事访问。
本期播客将带您走进泰国首都曼谷，了解这座城市推动绿色转型的实践故事。从城市绿地改造、河渠生态复兴到发展清洁交通，曼谷的探索正为越南各地城市迈向可持续发展提供诸多有益启示。
本周，越共中央总书记、国家主席苏林前往富寿省，出席在雄王国家级特别历史遗迹区举行的雄王祭日上香仪式。
应越共中央总书记、国家主席苏林与夫人吴方璃的邀请，韩国总统李在明及夫人金惠景于2026年4月21日至24日对越南进行国事访问。
听众们！在充满变动的现代生活中，传统价值观始终是将人们与根源紧密联系的纽带。“饮水思源”的道德理念——作为民族文化的重要基石依然被一代又一代传承下去。值此清明节之际，请各位聆听关于在当今生活中坚守孝道的故事。
应中共中央总书记、国家主席习近平和夫人的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人本周对中国进行国事访问。欢迎仪式在人民大会堂按最高规格隆重举行，习近平和夫人主持仪式。
本周，越南第十六届国会第一次会议在首都河内国会大厦延鸿会场隆重开幕。会议为期11天，分两阶段进行。会议议程聚焦健全最高领导班子，并从任期之初就深入讨论立法计划。
您是否曾思考，在数字时代，数百年历史的文化价值将如何得以延续？当民间曲调逐渐随时间淡去，当历史遗迹面临损毁风险，科技能否成为连接文化遗产与当代年轻人的“桥梁”？在本期播客中，我们将共同探讨，数字化转型如何成为推动越南文化遗产保护与传播的重要引擎。
本周，政府总理范明政视察同奈省隆城国际机场项目进展，要求全力推进，确保机场于2026年第四季度正式投入商业运营。
本周，越南建设部与中国商务部国际经济合作事务局举行工作会议，就铁路领域援助发展项目进行交流。