经济

越游航空正式开通越南胡志明市至中国深圳直飞航线

越南越游航空（Vietravel Airlines）在7月30日于中国深圳举行的代理商大会上宣布，自2026年8月15日起正式开通越南胡志明市（SGN）至中国深圳（SZX）的直飞航线。

越游航空正式开通越南胡志明市至中国深圳直飞航线。图自越通社
越游航空正式开通越南胡志明市至中国深圳直飞航线。图自越通社

越通社河内7——越南越游航空（Vietravel Airlines）在7月30日于中国深圳举行的代理商大会上宣布，自2026年8月15日起正式开通越南胡志明市（SGN）至中国深圳（SZX）的直飞航线。

根据运营计划，胡志明市—深圳—胡志明市航线飞行时间约2小时50分钟。晚间和凌晨的航班时刻优化了行程安排，特别适合商务旅客、参展采购商和团队旅客。

越南越游航空领导代表透露，越南胡志明市—中国深圳直飞航线不仅缩短了两个经济中心之间的距离，还拓展了越南与中国最具活力的经济—科技—制造—贸易区域——大湾区（Greater Bay Area）之间的联系。从深圳出发，旅客还可便捷前往中国广州、香港等周边中心城市及大湾区各都市，中国游客也可便捷抵达越南多个目的地。

该航线于2026年8月投入运营，也为预计于2026年11月在深圳举行的2026年APEC领导人会议交通互联互通做出贡献。

深圳代理商大会的举办彰显了越南旅游航空拓展国际航线网络、加强在中国市场存在的决心。这也为越南旅游航空继续研究和推进开通重庆、昆明、杭州、南京等中国其他潜力目的地的航线奠定了基础。越南胡志明市—中国深圳航线的开通不仅满足了两地间当下的出行需求，更是越游航空长期发展方向的一步，旨在逐步拓展国际航线网络、加强对重点市场的存在并提升越南与区域间的连接能力。

大会期间，越南旅游航空还举行了战略合作协议签约仪式，并正式宣布该航空在深圳市场总代理（GSA）为深圳畅晓明网络科技有限公司。（完）

越通社
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