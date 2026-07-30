越共中央总书记、国家主席苏林会见韩国国土交通部长官金允德



越通社河内——7月30日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正在越南进行工作访问的韩国国土交通部长官金允德。



会见中，苏林欢迎金允德访问越南，相信此访将有助于推动两国经济合作乃至越韩全面战略伙伴关系的发展。借此机会，苏林总书记、国家主席郑重转达了对韩国总统李在明的亲切问候；相信在李在明总统的领导下，韩国将在未来取得更多重要成就。

会见现场。图自越通社

苏林对近期两国关系取得的实质成果表示满意；强调越南重视对韩关系，希望推动越韩全面战略伙伴关系强劲发展，特别是在政治、经济、贸易、投资、科技、文化交流和民间交流等领域，早日按照平衡、可持续方向实现2030年双边贸易额达1500亿美元的目标；希望韩国在实施未来国家发展战略目标方面与越南携手同行。



苏林欢迎越南建设部与韩国国土基础设施交通部之间的密切合作，建议双方加强经验交流，推动在基础设施建设、可再生能源、造船技术、高素质人力资源开发等领域的务实合作，这些都是越南在新纪元优先发展的领域。



金允德对越南近期经济社会发展取得的巨大成就表示祝贺，同时相信在苏林总书记、国家主席的领导下，越南人民将继续取得新的成就，实现到2030年成为拥有现代工业的发展中国家、到2045年成为高收入发达国家的目标。（完）