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越南国会主席陈青敏：监督聚焦重点、责任落实到位，以实际成效检验监督成果

7月30日上午，越南国会常务委员会在国会大厦举行第二届国会监督论坛，主题为 “提升国会监督工作水平：从战略导向到第十六届国会任期的务实行动” 。越共中央政治局委员、国会主席陈青敏主持论坛并发表指导性讲话。

越共中央政治局委员、国会主席陈青敏主持论坛 图自越通社
越共中央政治局委员、国会主席陈青敏主持论坛 图自越通社

越通社河内—— 7月30日上午，越南国会常务委员会在国会大厦举行第二届国会监督论坛，主题为 “提升国会监督工作水平：从战略导向到第十六届国会任期的务实行动” 。越共中央政治局委员、国会主席陈青敏主持论坛并发表指导性讲话。

本次论坛旨在交流、讨论和评估国会监督工作取得的突出成果以及2025年首届国会监督论坛提出的各项方向和任务的落实情况；重点围绕监督工作理念创新展开讨论，特别是在《2025年国会和人民议会监督法》及其实施细则正式生效、两级地方政府模式全面实施的背景下，总结经验做法，推广有效模式，提出解决方案，进一步破解发展瓶颈、加强风险预警、推动政策落实，不断提升国会监督工作的实效性、针对性和权威性，使监督工作更加务实精准，真正做到责任落实到底、成果见到实效。

论坛还着眼于明确第十六届国会任期监督工作的重点方向、重大问题和关键领域，确保监督工作精准聚焦发展进程中的关键瓶颈以及人民群众和选民普遍关注的问题，包括党的重大方针政策落实情况、法律实施情况、国家资源使用、公共资产管理、厉行节约反对浪费、国家机关履职尽责等，并注重以数据、证据和量化指标为基础开展监督。

论坛成果将作为制定《第十六届国会任期监督工作重点方向方案》的重要依据，同时也是国会党委起草《关于加强党对国会和人民议会监督工作领导的方案》、报请越共中央政治局和书记处审议的重要参考。

在论坛上，陈青敏表示，监督是宪法赋予国会的三项基本职能之一，是监督国家权力运行、确保宪法和法律得到严格执行的重要方式，也是推动制度不断完善、提升国家治理效能、巩固人民信任的重要动力。近年来，国会监督工作取得了积极成果，为今后工作奠定了重要基础，但国家发展进入新阶段，也对国会监督工作提出了更高要求。

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国会主席陈青敏发表讲话 图自越通社


陈青敏指出，当前，越南正在同步推进多项重大战略方针和突破性任务，许多工作没有先例可循。与此同时，科技创新、数字化转型、人工智能和绿色转型正在深刻改变国家的发展方式和治理模式。

“不能再以旧思维、旧方式、旧工具去监督新问题。第十六届国会必须构建新的监督方式：具有战略视野，主动预测研判，以数据和证据为基础，聚焦重点，责任落实到底，成果落到实处。” 陈青敏强调。

他指出，监督不仅是检查已经完成的工作，更要有助于谋划下一步工作；不仅要发现问题，更要破解瓶颈、预警风险、推动行动、促进发展。监督工作的最终价值，不在于开展了多少次监督或提出了多少项建议，而在于是否真正推动制度完善、法律有效实施、国家治理效能提升以及人民生活持续改善。

陈青敏建议论坛重点围绕四个方向开展深入讨论。

一是选择真正具有战略意义的问题，聚焦“瓶颈中的瓶颈”、国家资源投入较多的重点领域以及人民群众和选民高度关注的问题，坚持突出重点，不搞面面俱到，不回避矛盾，不局限于具体事务。

二是把监督工作与制度完善、法律实施紧密结合，确保每一项监督建议都能够转化为政策调整、责任落实和实际成效。

三是大力创新监督方式，以数据、证据和现代科技为基础，逐步形成数字化监督模式，不断提升分析研判和风险预警能力。

四是切实加强监督结论和监督建议的落实，对监督整改工作进行全过程跟踪，明确责任主体、完成时限和落实成果，确保各项监督意见落实到位。

陈青敏还强调，法律颁布后，要继续监督法律实施情况，检查相关议定、通知等配套文件是否同步出台；同时，围绕实践中出现的新情况、新问题开展监督，不断完善制度，推动经济社会发展，破解中央和地方发展中的堵点和难点，特别是在实施两级地方政府模式过程中。

“必须坚持这样的原则：监督聚焦重点，结论明确对象，建议明确时限，责任落实到位，成果以实际变化来衡量。” 陈青敏强调。

他表示，本次论坛不仅是总结实践经验，更重要的是共同形成第十六届国会整个任期的监督理念、方向和方式。他希望与会代表充分发挥智慧、责任感和实践经验，围绕三个重大问题深入讨论：监督什么才能带来最大的变化？采取什么样的监督方式才能确保监督真正取得实效？如何确保每一项监督结论和建议都能够落实到底？

论坛成果将凝练形成具有可操作性的方向、任务和解决方案，作为制定《第十六届国会任期监督工作重点方向方案》的依据，并进一步完善党对国会和人民议会监督工作领导的体制机制。

陈青敏表示，希望论坛不仅提出新的监督建议，更重要的是推动形成第十六届国会新的监督理念，即：监督为了促进发展，监督为了提升国家治理效能，最终目标是服务人民，推动国家快速、可持续发展。

越通社记者将继续报道论坛相关情况。(完)


越通社
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