越共中央确立新时代国家安全与社会建设新理念

越通社河内——7月29日上午，在由越共中央书记处举行的全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议上，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将表示，越共十四大首次将“维护和平稳定环境”置于国家发展目标首位，确立了新时代国家安全与社会建设的新理念。



梁三光指出，越共十四大提出建设纪律严明、健康文明、安全稳定、民生保障、持续发展的社会，大幅减少犯罪，朝着建设“无犯罪、无事故、无社会弊端、无社会弊病”的社会迈进，最终实现和平稳定、可持续发展，全面提高人民生活水平，推动实现建党、建国两个百年奋斗目标。



他表示，尽管越南已成为世界和平、稳定、安全水平较高的国家之一，但国家安全仍面临诸多挑战。世界局势持续深刻演变，非传统安全风险、新型安全威胁不断增加，对国家安全工作提出了新的更高要求。



新时代国家安全不仅要维护党、国家、人民、社会主义制度和国家主权，还要保障国家发展能力，确保各级政府持续高效运转、关键基础设施正常运行、经济体系稳定、社会秩序不发生严重混乱，为国家快速、可持续发展提供坚实保障。



与此同时，建设纪律严明、安全有序、健康文明、和谐发展的社会被提升至新的战略高度，其核心在于切实保障人的安全，持续增进人民福祉，为到2045年建成和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的社会主义越南奠定坚实基础。



梁三光表示，《国家安全战略》决议提出六项指导观点和七项具体目标，重点包括：巩固党的思想基础，保障党、国家领导人和战略干部的绝对安全，加强经济、科技领域高层次人才安全保障，坚持“发展到哪里，安全保障就延伸到哪里”的原则，加强海外越南组织和公民合法权益保护，提升安全领域对外合作与国际融合水平。



决议还首次提出九项重点任务，包括维护国家制度安全和体制安全、保障新兴领域和新空间安全、积极应对新型安全威胁和危机、全面保障人的安全，将人民力量建设成为国家安全战略的重要支柱。



梁三光强调，提高国家自主能力和韧性是维护国家安全的重要要求。任何发展战略都必须增强国家安全能力，绝不能以牺牲安全换取经济增长。



关于《建设纪律严明、安全、文明、和谐、发展社会》决议，梁三光表示，这是越南共产党成立以来首份关于社会建设的战略性文件。



决议提出，到2030年基本建成纪律严明、安全文明、和谐发展的社会，并设定六项主要指标，包括持续减少犯罪和社会风险，每年社会治安刑事案件下降10%，到2030年实现至少50%的乡级行政单位和20%的省级行政单位无毒品。



决议还提出建成数字政府，使越南跻身东盟前三、全球前50位电子政务和数字政府国家以及全球网络安全指数前15位国家。同时，提高教育、医疗、文化和社会保障水平，实现全民年度健康检查，逐步迈向全民基本免费医疗，失业率保持在3%以下，人类发展指数（HDI）达到约0.8，平均寿命达到75.5岁，并努力跻身全球幸福指数前40位国家。



梁三光表示，政治局已同步出台两项行动计划，按照“六个明确”（明确责任人、明确任务、明确时间、明确责任、明确权限、明确结果）的原则组织实施79项和59项具体任务。



他强调，两项决议确立了越共中央关于新时代国家安全与社会建设的全新战略、目标和举措，将为维护国家安全、提升人民生活质量、实现越共十四大确定的发展目标提供重要保障。（完）





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