☀️越通社早安咖啡（2026.7.29）

柬埔寨国会主席昆索达莉亲王率国会高级代表团已离开首都金边，开始对越南进行从7月27日至29日的正式访问。值此机会，金边皇家大学国际研究与公共政策学院院长尼克·尚达里斯接受了越通社驻金边记者采访，高度评价此次访问对于越柬两个东南亚邻国传统友谊所具有的深远政治和战略意义，尤其是推动两国立法机构关系进一步制度化。