☀️越通社早安咖啡（2026.7.29）

越通社河内——·7月29日上午，越共中央书记处在河内召开全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并在会上发表指导性讲话。
·2026年7月28日，越共中央总书记、国家主席苏林和越南政府总理黎明兴分别会见了正对越南进行正式访问的柬埔寨国会主席昆索达莉（Khuon Sudary）。全文
·7月28日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正对越南进行正式访问的老挝人民革命党中央委员会委员、老挝最高人民法院院长潘维·西布阿里法（Phayvy Syboualypha）。全文
·7月28日下午，越南政府总理黎明兴会见了国际货币基金组织（IMF）现任驻柬埔寨、老挝和越南首席代表约亨·施密特曼（Jochen Schmittmann），以及自2026年8月23日起担任IMF驻越南和老挝候任首席代表法祖林·贾马鲁丁（Fazurin Jamaludin）。全文
·对越南进行正式访问期间，7月28日下午，柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王及柬埔寨国会高级代表团访问了越南军队电信工业集团（Viettel）。全文
·在老挝人民革命党中央组织部代表团对越南进行工作访问期间，7月28日下午，越南共产党中央组织部与老挝人民革命党中央组织部在河内举行工作会谈。
·7月28日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在河内与正对越南进行正式访问的立陶宛外交部长科斯图蒂斯·布德里斯（Kęstutis Budrys）举行会谈。全文
·越共中央书记处书记、最高人民法院院长阮文广7月28日下午在河内主持仪式，欢迎老挝最高人民法院院长潘维·西布阿里法一行访越，随后双方在友好、真诚、相互信任和相互理解的气氛中举行了会谈。
·据越通社驻日本记者报道，日本西南部熊本县于7月28日下午发生7.1级地震后，越南驻日本大使馆已迅速开展跟踪评估与越南人援助工作。据大使馆代表确认，截至目前，尚未收到越南公民在上述地震中伤亡或遭受严重损失的报告。全文
·7月28日下午，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠与从7月27日至31日率团对越南进行正式访问的布隆迪保卫民主全国委员会－保卫民主力量（CNDD-FDD）总书记雷韦里安·恩迪库里约（Révérien Ndikuriyo）举行会谈。全文
·7月28日，越南水产与渔政局同东亚与西太平洋可持续渔业管理项目管理委员会在庆和省联合举办国家研讨会，探讨提升非完全合作成员国义务履行能力，并制定成为中西部太平洋渔业委员会正式成员的路线图。全文
·据越通社驻中国记者报道，7月28日，以“增强亚太森林韧性共享全民生态福祉”为主题的2026年亚太经合组织（APEC）林业部长级会议在深圳正式开幕。以农业与环境部副部长阮国治为团长的越南代表团出席会议。
·河内市人民法院已作出决定，根据2015年《刑法》第117条第1款b项的规定，以“制作、储存、散发或宣传反对越南社会主义共和国国家的信息、资料、物品罪”为由，将于8月3日开庭审理被告段宝珠（1968年出生，居住河内市讲武坊）。全文（完）