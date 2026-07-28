巴拿马副外长访问越南

越通社河内——应越南外交部邀请，巴拿马共和国外交部副部长卡洛斯·阿图罗·霍约斯（Carlos Arturo Hoyos）于2026年7月26日至29日对越南进行正式访问，并共同举行两国外交部第2次政治磋商。



在7月28日上午举行的政治磋商中，越南外交部副部长邓黄江介绍了越南近期经济社会情况及未来发展方向；对两国关系自1975年8月28日建交以来，在各个领域不断得到巩固和加强表示高兴。他强调，越南一贯重视巴拿马在拉美地区的地位和作用，希望两国传统友好合作关系更加强劲、务实发展，从而充分发挥巴拿马和越南作为连接拉美与东盟两大区域经济体桥梁的经济优势和地缘战略优势。



巴拿马副外长卡洛斯·阿图罗·霍约斯介绍了巴拿马形势以及巴拿马政府在当前诸多挑战背景下近期取得的经济社会发展成就。巴拿马副外长强调，该国始终铭记并感谢越南成为签署《巴拿马运河永久中立条约》的首批国家之一；高度评价越南的经济社会和外交成就；希望巩固并加强与越南在各领域特别是经贸与投资方面的友好合作关系。巴拿马愿发挥门户作用，助力越南发展与拉美地区的关系，并希望通过越南进入并拓展与东南亚地区的关系。



两国外交部领导审查并评估了双边关系及两国外交部合作的各领域情况；同意采取多项措施，推动两国友好合作关系迈上更加务实、更可持续的新台阶。



双方一致同意推进并为高层访问与接触做出切实准备；有效发挥两国外交部政治磋商、经贸与投资联合委员会等合作机制的作用；加强两国各部委、地方及企业界之间的交流力度；同相关部委配合推进贸易、投资、海关、农业、旅游、航运、教育等潜力巨大领域的合作协议谈判与签署，旨在完善双边合作的法律框架。



双方就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见；同意在越南和巴拿马均为成员的各国际组织和多边论坛上继续保持密切沟通、协调与相互支持。



同日上午，巴拿马副外长礼节性拜会了越南外交部部长黎怀忠。访越期间，巴拿马副外长还与越南工贸部副部长潘氏胜、越南工商联合会（VCCI）副主席阮光荣以及部分越南企业领导举行工作会晤；参观河内部分经济基地及历史文化名胜。（完）

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