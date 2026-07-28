时政

越南为正式加入中西部太平洋渔业委员会做好准备

7月28日，越南水产与渔政局同东亚与西太平洋可持续渔业管理项目管理委员会在庆和省联合举办国家研讨会，探讨提升非完全合作成员国义务履行能力，并制定成为中西部太平洋渔业委员会正式成员的路线图。

越南水产与渔政局同东亚与西太平洋可持续渔业管理项目管理委员会在庆和省联合举办国家研讨会。图自越通社
越南水产与渔政局同东亚与西太平洋可持续渔业管理项目管理委员会在庆和省联合举办国家研讨会。图自越通社

越通社庆和省——7月28日，越南水产与渔政局同东亚与西太平洋可持续渔业管理项目管理委员会在庆和省联合举办国家研讨会，探讨提升非完全合作成员国义务履行能力，并制定成为中西部太平洋渔业委员会正式成员的路线图。

水产与渔政局局长陈廷轮在研讨会上讲话时表示，越南一贯重视水产资源的保护和可持续利用，在尊重国际法——特别是1982年《联合国海洋法公约》的基础上，严格履行国际义务，推进区域和国际合作；同时促进朝著现代、负责任、透明和可持续的方向发展。

越南自2009年成为中西部太平洋渔业委员会的合作非成员。多年来，在中西部太平洋渔业委员会秘书处、太平洋共同体及各国际合作项目的支持下，越南逐步完善渔业管理体系，提高数据报告质量，部署渔船监控系统，并加强打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞活动的解决方案。

vnanet-fishing.jpg
中西部太平洋渔业委员会执行主任雷亚·莫斯-克里斯蒂安（Rhea Moss-Christian）。图自越通社

中西部太平洋渔业委员会执行主任雷亚·莫斯-克里斯蒂安（Rhea Moss-Christian）高度评价越南在充分履行合作非成员责任方面所作出的努力。她指出，越南通过完善法律框架、加强对国际规则的遵守、提高捕捞活动监控效率以及逐步推进渔业数据收集系统标准化，并取得多项积极成果。这些成果不仅有助于提升越南在全球金枪鱼产业中的地位，也为维持主要出口市场、满足日益提高的可追溯性和可持续捕捞要求奠定了重要基础。

据中西部太平洋渔业委员会秘书处介绍，当前渔业管理的趋势是加强技术应用、实现数据收集自动化以及实施基于生态系统的管理，旨在确保可持续捕捞、供应链透明化并长期保护资源。

新西兰驻越南大使馆代表确认，新西兰将继续通过合作项目支持提升越南渔业管理能力的各项计划。新西兰驻越大使馆代表表示，加强渔业治理和遵守国际规则不仅有助于保护水产资源，还能保障渔民群体的长期生计，同时推动海洋经济的可持续发展。（完）

越通社
#Chống khai thác IUU #Gỡ thẻ vàng IUU #IUU #渔业 #新西兰驻越南大使馆 #中西部太平洋渔业委员会 越南
关注 VietnamPlus

打击IUU捕捞

融入国际

相关新闻

资料图。图自越通社

推广渔民自主管理模式 打击IUU捕捞

为大力实施打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的措施，林同省多个沿海地方正灵活、主动地构建适合的管理模式。这些新做法正在促使渔民在认知和行动上发生积极转变，与全国一道努力解除欧盟委员会对越南渔业的“黄牌”警告。推广渔民自主管理模式 打击IUU捕捞

越南海警第四区司令部与干好乡联合举办“海警与渔民同行”框架下的社区宣传活动，旨在提升对打击非法、不报告和不受管制捕捞的认识。图自越通社。

金瓯省强化渔船监管与渔业资源修复 推动消除IUU“黄牌”

为配合全国推动解除欧盟委员会对越南渔业发出的非法、不报告和不受管制捕捞“黄牌”警告，并建设可持续、负责任的现代渔业，金瓯省各级党委、政府、职能部门及沿海地方正持续协同推进一系列系统性、强有力的措施，坚决遏制、减少并最终杜绝IUU捕捞行为。

胡志明市盖梅海港系统的Gemalink国际港。图自越通社

2026年第二季度越南国内生产总值增长8.39%

2026年第二季度国内生产总值（GDP）同比增长8.39%。其中，农林渔业增长4.06%，对经济增加值增长的贡献率达5.65%；工业和建筑业增长10.51%，贡献率达50.07%；服务业增长7.87%，贡献率达44.28%。

更多

越南外交部部长黎怀忠与雷维里安·恩迪库里约总书记签署《越南共产党与保卫民主全国委员会-保卫民主力量合作谅解备忘录》。图自越通社

越南与布隆迪加强团结与合作

7月28日下午，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠与从7月27日至31日率团对越南进行正式访问的布隆迪保卫民主全国委员会－保卫民主力量（CNDD-FDD）总书记雷韦里安·恩迪库里约（Révérien Ndikuriyo）举行会谈。

越巴外交部第2次政治磋商现场。图自外交部

巴拿马副外长访问越南

应越南外交部邀请，巴拿马共和国外交部副部长卡洛斯·阿图罗·霍约斯（Carlos Arturo Hoyos）于2026年7月26日至29日对越南进行正式访问，并共同举行两国外交部第2次政治磋商。

越南政府总理黎明兴会见柬埔寨国会主席昆索达莉亲王。图自越通社

越柬同意推动两国经济对接

越南政府总理黎明兴7月28日下午在政府驻地会见了来访的柬埔寨国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）。

隆古乡罗罗寨同胞沉浸在传统舞蹈中。图自越通社

两级地方政府模式助力边境地区焕发新活力

实施两级地方政府模式一年后，越南宣光省边境地区多个乡镇发生了积极变化。面对行政区划调整后辖区扩大、地处偏远、交通不便等挑战，当地政府逐步完善运行机制，不断提升行政服务水平，同时为经济社会发展和边境安全稳定注入新动力。

第十六届国会首次非常规会议新闻工作交班会现场。图片来源： 越通社

越南第十六届国会首次非常规会议将审议31项重大议题

越南第十六届国会首次非常规会议将审议并决定31项重大议题。该信息于7月28日在河内召开的新闻工作会议上公布。会议由越共中央宣教与民运部、国会办公厅、文化体育与旅游部及越南新闻工作者协会联合举办。

乂安省炉门港海关应用新技术，对进出口货物实施监管。图自越通社

2026年8月起越南新一批经济政策生效

越南一批涉及运输、招标、海关、土地和农业等领域的新政策将于2026年8月生效，有助于加强管理、推进行政审批制度改革和促进经济增长。

越共中央总书记苏林在2025年3月于印度尼西亚首都雅加达举行越南加入东盟30周年纪念仪式上致辞。图自越通社

越南加入东盟31年历程：彰显自立自强本领与主动塑造精神

2026年7月28日是越南正式加入东盟31周年纪念日。回顾三个多世纪以来的历程，这不仅是越南推进经济和外交一体化的进程，也是越南实现跨越式成长的历程——从一个初次参与、尚显生疏的新成员，逐步发展成为日益重要的伙伴、负责任并主动参与塑造东盟未来的一员。

越共中央总书记、国家主席苏林发表指导性讲话 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：人道工作须从被动救济转向主动预防，切实提升社区抗灾韧性

越南红十字会第十二次全国代表大会7月28日上午在河内开幕。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表指导性讲话，强调人道工作必须实现战略性转变——从被动救济转向主动预防，从灾后救助转向早期预警和及早行动，从单纯给予转向扶持生计、恢复能力、创造发展机遇。大会推举苏林担任越南红十字会2026—2031任期名誉主席。