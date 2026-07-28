越南为正式加入中西部太平洋渔业委员会做好准备

越通社庆和省——7月28日，越南水产与渔政局同东亚与西太平洋可持续渔业管理项目管理委员会在庆和省联合举办国家研讨会，探讨提升非完全合作成员国义务履行能力，并制定成为中西部太平洋渔业委员会正式成员的路线图。



水产与渔政局局长陈廷轮在研讨会上讲话时表示，越南一贯重视水产资源的保护和可持续利用，在尊重国际法——特别是1982年《联合国海洋法公约》的基础上，严格履行国际义务，推进区域和国际合作；同时促进朝著现代、负责任、透明和可持续的方向发展。



越南自2009年成为中西部太平洋渔业委员会的合作非成员。多年来，在中西部太平洋渔业委员会秘书处、太平洋共同体及各国际合作项目的支持下，越南逐步完善渔业管理体系，提高数据报告质量，部署渔船监控系统，并加强打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞活动的解决方案。

中西部太平洋渔业委员会执行主任雷亚·莫斯-克里斯蒂安（Rhea Moss-Christian）。图自越通社

中西部太平洋渔业委员会执行主任雷亚·莫斯-克里斯蒂安（Rhea Moss-Christian）高度评价越南在充分履行合作非成员责任方面所作出的努力。她指出，越南通过完善法律框架、加强对国际规则的遵守、提高捕捞活动监控效率以及逐步推进渔业数据收集系统标准化，并取得多项积极成果。这些成果不仅有助于提升越南在全球金枪鱼产业中的地位，也为维持主要出口市场、满足日益提高的可追溯性和可持续捕捞要求奠定了重要基础。



据中西部太平洋渔业委员会秘书处介绍，当前渔业管理的趋势是加强技术应用、实现数据收集自动化以及实施基于生态系统的管理，旨在确保可持续捕捞、供应链透明化并长期保护资源。



新西兰驻越南大使馆代表确认，新西兰将继续通过合作项目支持提升越南渔业管理能力的各项计划。新西兰驻越大使馆代表表示，加强渔业治理和遵守国际规则不仅有助于保护水产资源，还能保障渔民群体的长期生计，同时推动海洋经济的可持续发展。（完）