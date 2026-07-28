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越南重视深化与立陶宛多领域务实合作

7月28日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在河内与正对越南进行正式访问的立陶宛外交部长科斯图蒂斯·布德里斯（Kęstutis Budrys）举行会谈。

越南外交部长黎怀忠与立陶宛外交部长科斯图蒂斯·布德里斯举行会谈。图自越通社
越南外交部长黎怀忠与立陶宛外交部长科斯图蒂斯·布德里斯举行会谈。图自越通社

越通社河内——7月28日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在河内与正对越南进行正式访问的立陶宛外交部长科斯图蒂斯·布德里斯（Kęstutis Budrys）举行会谈。

黎怀忠在会谈上发言时强调，越南重视并希望进一步深化双方多领域务实合作，将立陶宛视为其在北欧和波罗的海地区的重要传统合作伙伴。

黎怀忠建议双方继续加强两党、两国、两国国会高层交往和各层级沟通以及民间交流，从而增进相互了解，巩固政治互信，为双方关系注入新的发展动力。此外，双方应充分发挥现有合作协议的作用，高效促进企业对接合作，拓展金融科技（FinTech）、数字基础设施建设、网络安全、物流、能源、科学技术和创新等具有广阔合作潜力领域的务实合作。

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双方会谈场景。图自越通社

双方还应尽快结束谈判进程并签署避免双重征税协定和互免持公务护照人员签证，为促进双方经贸、劳务等领域合作提供重要法律基础；同时继续在多边场合上保持密切协调，相互支持。

科斯图蒂斯·布德里斯强调，立陶宛高度重视并希望全方位深化与越南合作关系，始终将越南视为立陶宛在东南亚地区最重要的合作伙伴；并表示，立陶宛愿为越南进入波罗的海地区和欧洲市场牵线搭桥；建议双方为加强东盟与欧盟互联互通充分发挥“门户”作用。

双方强调了经贸、投资、数字经济、绿色经济、可再生能源、文化、教育和培训等领域的合作前景。黎怀忠建议立陶宛继续在金融科技、激光物理、人工智能和网络安全等领域上分享经验并向越南提供支持。

会谈上，双方还就共同关心的地区和国际问题深入交换意见，一致同意在联合国、东盟—欧盟等框架内加强协调配合，支持在应对传统和非传统挑战过程中坚持多边主义和遵守国际法。双方同时也强调维护和平、稳定、安全、航行和飞越自由，在遵守国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）基础上以和平方式解决各种争端的重要性。（完）

越通社
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