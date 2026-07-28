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越南与布隆迪加强团结与合作

7月28日下午，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠与从7月27日至31日率团对越南进行正式访问的布隆迪保卫民主全国委员会－保卫民主力量（CNDD-FDD）总书记雷韦里安·恩迪库里约（Révérien Ndikuriyo）举行会谈。

越南外交部部长黎怀忠与雷维里安·恩迪库里约总书记签署《越南共产党与保卫民主全国委员会-保卫民主力量合作谅解备忘录》。图自越通社
越南外交部部长黎怀忠与雷维里安·恩迪库里约总书记签署《越南共产党与保卫民主全国委员会-保卫民主力量合作谅解备忘录》。图自越通社

越通社河内——7月28日下午，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠与从7月27日至31日率团对越南进行正式访问的布隆迪保卫民主全国委员会－保卫民主力量（CNDD-FDD）总书记雷韦里安·恩迪库里约（Révérien Ndikuriyo）举行会谈。

黎怀忠认为，越南和布隆迪需要加强团结，发挥在维护各自地区及世界和平、稳定环境中的作用，为实现各项发展目标创造前提；建议两党制定具体合作计划，加强干部交流与培训，分享经验，并鼓励两党所属各政治社会组织开展交流活动。

雷韦里安·恩迪库里约总书记强调，越南是非洲国家的发展典范，此次访问表明布隆迪保卫民主全国委员会－保卫民主力量在巩固并进一步深化两个执政党之间互信关系的决心。雷韦里安·恩迪库里约表达了对越南加强在非洲的存在，为非洲和平、稳定与发展作出更为切实贡献的愿望。

双方同意继续发挥两个执政党在拓展和提升投资、电信、农业、能源等优势与共同关心领域的合作关系方面的定向和引领作用；积极督促两国各部委展开谈判、签署并落实各项合作文件，以完善法律框架，为双边合作提供便利。

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越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠与布隆迪保卫民主全国委员会－保卫民主力量总书记雷韦里安·恩迪库里约举行会谈。图自越通社

就共同关心的国际和地区问题交换意见时，双方同意继续弘扬团结传统，密切协调并在多边论坛上互相支持对方立场。布隆迪方面强调支持并随时准备协助越南与非洲联盟委员会建立合作对接，参与该联盟的具体合作倡议与项目。

关于东海问题，黎怀忠部长建议布隆迪支持东盟在尊重国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）的基础上，以和平方式解决海上争端的立场，以及东盟为将东海建设成为和平、稳定、合作与可持续发展之海所作出的努力。

值此机会，越南外交部部长黎怀忠与雷维里安·恩迪库里约总书记代表两党签署了《越南共产党与保卫民主全国委员会-保卫民主力量合作谅解备忘录》，为双方今后交流与合作创建了框架。（完）

越通社
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