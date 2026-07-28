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国会常务委员会第四次会议：通过《土地法》修订的七大政策方向

在第四次会议框架下，越南国会常务委员会7月28日下午就《土地法（修正案）》草案提出意见。

在第四次会议框架下，越南国会常务委员会7月28日下午就《土地法（修正案）》草案提出意见。图自越通社
在第四次会议框架下，越南国会常务委员会7月28日下午就《土地法（修正案）》草案提出意见。图自越通社

越通社河内——在第四次会议框架下，越南国会常务委员会7月28日下午就《土地法（修正案）》草案提出意见。

越南农业与环境部长郑越雄在介绍2024年《土地法》修订主要政策方向时透露，政府已通过了七大政策方向。

第一，朝着按照一体化、数字化方向深化土地规划和土地利用计划改革，简化规划体系，使其适应两级地方政府模式；提高规划质量，严格管控规划调整，优先保障基础设施、保障性住房、教育、医疗及新增长动力等领域的土地资源。

第二，完善土地划拨、土地租赁和土地用途变更机制，提高其公开性和透明度。

第三，完善土地征收、补偿、扶持和安置机制，实现国家、人民和投资者利益协调；缩短征地拆迁时间；对重点紧急项目以及在群众达成高度共识的情况下补充灵活机制。

同时，推动实现从“征收拆迁补偿”的思维转向“国家征收土地后帮助群众重整家园”的理念，确保被征地群众拥有住房，生活条件达到或优于原有水平。

第四，创新土地财政和地价机制，推动行政管理思维向土地发展治理思维转变。国家依据完整、公开、透明的数据确定土地价格，严厉防范土地投机和价格操纵，充分利用土地资源，更好服务经济社会发展。

第五，完善土地使用权人的权利和义务规定以及土地使用制度，进一步释放土地资源潜力。

第六，深入推进土地管理领域行政体制改革、数字化转型以及管理权限下放，完善国家土地数据库，进一步简化行政审批流程，确保符合两级地方政府模式，同时压实地方政府主体责任，加大中央监督检查力度。

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国会副主席阮鸿延在会上发言。图自越通社

第七，创新并加强监督检查、执法查处以及土地纠纷、投诉和举报处理工作；切实解决土地闲置、撂荒、污染、退化等问题，完善权力运行的制约和监督机制，进一步提升国家土地管理的效能和治理水平。

国会经济与财政委员会主任潘文买明确指出，该委员会对2024年《土地法》修订工作的必要性和紧迫性表示赞同。

国会常务委员会基本赞同2024年《土地法》修订的总体政策方向，以及全面修订该法的必要性和紧迫性，为进一步释放发展资源，吸引投资，激发创新活力，推进国家新发展模式落地见效提供坚实的制度保障。

国会副主席阮鸿延

国会常务委员会要求深入贯彻落实越共中央政治局和中央委员会的观点和方向，即土地是国家的特殊资源，是特殊的生产资料，也是国家发展的重要资源。要推动行政管理思维向发展治理思维转变，着力构建现代化、一体化、公开、透明、高效的土地治理体系。

每一项拟修订的条款都必须明确回答三个重大问题：是否真正有助于释放土地资源潜力，服务经济社会发展？是否有助于提升国家治理水平，减少不必要的行政程序合规成本，为人民群众和企业提供更加便利的条件？是否能够实现国家、人民和企业三方利益的协调？。

国会常务委员会一致同意在于2026年8月初召开的非正规会议上提请国会审议并对2024年《土地法》修订政策方向提出意见。（完）

越通社
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