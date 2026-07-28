段宝珠涉嫌煽动反对国家行为案将于8月3日开庭审理

越通社河内7月28日——河内市人民法院已作出决定，根据2015年《刑法》第117条第1款b项的规定，以“制作、储存、散发或宣传反对越南社会主义共和国国家的信息、资料、物品罪”为由，将于8月3日开庭审理被告段宝珠（1968年出生，居住河内市讲武坊）。

根据河内市人民检察院的诉状，2024年5月2日，河内市公安局安全调查机关接收了由网络安全与高科技犯罪防控处移送的犯罪举报材料。其中指出，段宝珠曾在 “越南语版BBC”的优兔（YouTube）频道和其个人脸书（Facebook）账号“Chau Doan”进行直播，内容包括歪曲事实、诽谤人民政权、捏造信息，制造社会恐慌并实施心理战。



2025年4月24日，安全调查机关决定对此案件立案侦查；至2025年6月30日，决定以“制作、储存、散发或宣传反对越南社会主义共和国国家的信息、资料、物品罪”为由对段宝珠提起诉讼。然而，段宝珠已潜逃。2025年7月25日，公安机关发布通缉令。



公安机关查明，段宝珠是“Chau Doan”脸书账号的创建者、管理者和使用者。自2016年至2021年，其通过直播和发布视频，将包含心理战言论、捏造信息、引发民众恐慌的内容发布在脸书平台上，用于进行反国家、反政府的宣传。



公安机关已在讲武坊人民委员会驻地张贴相关诉讼文书；通过其妻子进行劝导并发送投案自首通告；并在大众媒体上发布通缉信息等。



河内市人民法院呼吁段宝珠投案自首，以获法律的从宽处理，并出庭参加审理，依法行使自我辩护权利。（完）

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