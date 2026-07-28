社会

段宝珠涉嫌煽动反对国家行为案将于8月3日开庭审理

河内市人民法院已作出决定，根据2015年《刑法》第117条第1款b项的规定，以“制作、储存、散发或宣传反对越南社会主义共和国国家的信息、资料、物品罪”为由，将于8月3日开庭审理被告段宝珠（1968年出生，居住河内市讲武坊）。

河内市人民法院呼吁段宝珠投案自首，以获法律的从宽处理。图自人民公安报
河内市人民法院呼吁段宝珠投案自首，以获法律的从宽处理。图自人民公安报

越通社河内7月28日——河内市人民法院已作出决定，根据2015年《刑法》第117条第1款b项的规定，以“制作、储存、散发或宣传反对越南社会主义共和国国家的信息、资料、物品罪”为由，将于8月3日开庭审理被告段宝珠（1968年出生，居住河内市讲武坊）。
根据河内市人民检察院的诉状，2024年5月2日，河内市公安局安全调查机关接收了由网络安全与高科技犯罪防控处移送的犯罪举报材料。其中指出，段宝珠曾在 “越南语版BBC”的优兔（YouTube）频道和其个人脸书（Facebook）账号“Chau Doan”进行直播，内容包括歪曲事实、诽谤人民政权、捏造信息，制造社会恐慌并实施心理战。

2025年4月24日，安全调查机关决定对此案件立案侦查；至2025年6月30日，决定以“制作、储存、散发或宣传反对越南社会主义共和国国家的信息、资料、物品罪”为由对段宝珠提起诉讼。然而，段宝珠已潜逃。2025年7月25日，公安机关发布通缉令。

公安机关查明，段宝珠是“Chau Doan”脸书账号的创建者、管理者和使用者。自2016年至2021年，其通过直播和发布视频，将包含心理战言论、捏造信息、引发民众恐慌的内容发布在脸书平台上，用于进行反国家、反政府的宣传。

公安机关已在讲武坊人民委员会驻地张贴相关诉讼文书；通过其妻子进行劝导并发送投案自首通告；并在大众媒体上发布通缉信息等。

河内市人民法院呼吁段宝珠投案自首，以获法律的从宽处理，并出庭参加审理，依法行使自我辩护权利。（完）

越通社
#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66 #段宝珠 #煽动反对国家行为案 #开庭审理 #立案侦查
关注 VietnamPlus

体制机制与法律突破口

相关新闻

更多

杜氏秋草连任越南红十字会第十二届中央委员会主席。图自越通社

杜氏秋草连任越南红十字会第十二届中央委员会主席

在越南红十字会第十二次全国代表大会（2026-2031年任期）议程中，7月28日上午，大会报告第十二届中央委员会第一次会议的结果，同时公布第十二届中央委员会、常务委员会、中央检查委员会（2026-2031年任期）。

乂安省炉门港海关应用新技术，对进出口货物实施监管。图自越通社

2026年8月起越南新一批经济政策生效

越南一批涉及运输、招标、海关、土地和农业等领域的新政策将于2026年8月生效，有助于加强管理、推进行政审批制度改革和促进经济增长。

越南政府副总理胡国勇发表讲话 图自越通社

越南副总理胡国勇：构建可持续渔业发展战略

越南政府副总理胡国勇要求，以新颁布的海洋经济发展决议为基础制定可持续渔业发展战略，同步推进各项整改措施，力争年内解除欧盟委员会（EC）对越南水产品非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）“黄牌”警告。

阮德心先生当选广义省人民委员会主席。图自越通社

阮德心先生当选广义省人民委员会主席

7月28日上午，广义省第十四届人民议会（2026-2031年任期）第六次会议通过了选举省委副书记阮德心为广义省人民委员会主席的决议，赞成票64/64票（达100%）。

医生为病人进行脊椎手术。图：越通社发

越南致力于构建国家高水平专科医疗生态系统

今后，一个高水平专科医疗中心不仅要治疗疑难病症，更肩负着创造新知识、培养优秀医生，并将专业能力辐射至整个医疗体系的使命。这也正是建设一个现代、人文、自主、与国际接轨且致力于人民的健康和幸福的越南医疗事业的道路。

乘客在滨城-仙泉地铁一号线车站候车。图自越通社

胡志明市设定20%的人口使用公共交通工具目标

根据胡志明市刚实施的《2026—2030年阶段加强胡志明市公共客运并结合控制私家车的使用方案》，到2030年，使用公共交通工具的比率达到15%—20%。到2027年，胡志明市内全部公交车使用电力或绿色能源。

外国患者跨越9000公里赴越南接受髋关节置换手术

外国患者跨越9000公里赴越南接受髋关节置换手术

一名51岁的新西兰女性患者跨越9000多公里，专程来到越南友谊越德医院接受全髋关节置换手术。此前，她因左侧髋关节疼痛多年，在本国等待手术已近4年。这一案例不仅为患者本人带来生活质量的显著改善，也进一步彰显了越南骨科领域在高难度手术方面的专业实力，持续提升了越南医疗在国际患者群体中的影响力。

胡志明市委副书记、越南祖国阵线胡志明市委员会主席阮福禄（右四），向优抚家庭赠送慰问品。图自越通社

胡志明市全面覆盖对有功人员的政策

在越南祖国阵线胡志明市委员会7月27日上午举行的纪念荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）感恩见面会上，胡志明市委副书记、越南祖国阵线胡志明市委员会主席阮福禄强调，该市的所有增长都服务于人民福祉这一最高目标，其中包括对有功人员的优抚政策给予深入、全面、经常性和全覆盖的关怀。

会议现场。图自越通社

林同省：优先出台多项政策促进少数民族地区发展

7月27日上午，林同省第十一届人民议会（2026—2031年任期）召开会议，审议并通过多项重要决议，旨在为少数民族和山区经济社会发展注入新动力。此举是落实国家目标计划、完善省内困难地区居民支持机制的重要举措。

2026年5月12日，西宁省人民委员会在平协国际口岸（平协乡）举行仪式，迎接在柬埔寨牺牲的158具越南志愿军和专家烈士遗骸归国。图自越通社

截至7月25日 越南已从老挝、柬埔寨归集烈士遗骸1024具

越南国家烈士遗骸搜寻、归集与身份鉴定指导委员会（简称515国家指导委员会）7月25日通报，“500个昼夜”专项行动持续推进，截至当日已累计寻获烈士遗骸1488具。其中，境内发现466具，境外寻获1024具（老挝174具、柬埔寨850具）。

在数字化转型正在强劲推进的背景下，将技术应用于文化遗产价值的保护与弘扬工作已成为必然趋势。图自越通社

遗产数字化：拓展社会文化服务空间

在林同省，文化遗产数字化工作通过建设数字数据库、3D扫描文物、开发虚拟博物馆和在线参观空间得到大力推进，有助于长期保存文化价值，同时提升公众获取文化遗产资源的便利性，推动智慧旅游发展。