越南外交部长黎怀忠会见加拿大驻越大使詹姆斯·尼克尔

越通社河内——2026年7月28日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠河内会见了加拿大驻越南大使詹姆斯·尼克尔（James Nickel）。



黎怀忠在会见中高度评价尼克尔长期以来为推动越加全面伙伴关系向前发展所作出的积极努力。



黎怀忠强调，越南始终高度重视发展与加拿大的全面伙伴关系，愿同加方一道拓展合作深度和广度，推动双方关系提质升级，使之与两国政治互信、合作潜力以及两国人民的共同利益相适应。越南欢迎加拿大对印太地区的战略布局，其中重视东盟核心作用以及越南作为进入本地区的贸易门户的作用。



本着越南政府总理黎明兴与加拿大总理马克·卡尼（Mark Carney）就保持当前两国关系良好发展势头并推动越加关系迈上新台阶达成的共识，黎怀忠建议双方携手指定升级双边关系具体路线图；加强高层交往和各层级沟通，研究提升现有对话机制。黎怀忠强调，双方应全面深化经贸、投资、科技、绿色能源、核能、国防安全、教育培训、高素质人才培养、专家交流及民间交往等各领域合作，同时建立新的合作框架和机制，力争实现新突破；同时继续在地区和国际多边场合上保持密切协调与合作。



詹姆斯·尼克尔强调了越南在加拿大政策中的重要地位，将越南视为其在东盟的关键合作伙伴，越南在国际舞台上的作用和影响力不断提升。因此，加拿大希望进一步深化双方在各个领域上的全面伙伴关系。



尼克尔同意与越南密切配合，推动双边关系提质升级，加强两国高层互访，提升人工智能、半导体、核能、航空航天、国防安全、金融科技、食品安全、环境保护、高素质人力资源培养、国防工业、教育培训、农业以及发展援助等双方共同关心的领域合作层次和水平。



詹姆斯·尼克尔重申，加拿大重视并支持东盟在地区架构中的核心作用，希望继续推动东盟—加拿大战略伙伴关系向前发展，并在多边场合上与越南保持密切协调与合作。他强调，加拿大支持越南担任2026年《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）轮值主席国和2027年主办亚太经济合作组织（APEC）领导人会议周；同时愿继续同越南共同解决双方共同关心的地区和国际问题。（完）





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