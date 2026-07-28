越共中央组织部与老挝人民革命党中央组织部加强合作

越通社河内——在老挝人民革命党中央组织部代表团对越南进行工作访问期间，7月28日下午，越南共产党中央组织部与老挝人民革命党中央组织部在河内举行工作会谈。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉强调，此次会谈是一项具有重要意义的活动，有助于体现两党之间以及两党中组部之间密切信任、全面合作与战略对接关系。



阮维玉同志表示，自越共十四大任期初至今，在中央委员会、政治局、书记处的直接领导和指导下，越共中央组织部已主动、积极建言献策，同步、全面推进与党建工作相关的各项任务，并取得了多项重要成果。



西沙依·列德蒙松同志感谢越南党、国家，特别是越共中央组织部过去一段时间为老挝人革党中央组织部提供帮助；同时通报了老挝人革党在党的组织建设工作方面取得的突出成果以及老挝人革党第十二次全国代表大会的重大方向。



关于两党中央组织部之间的合作关系，双方《2022—2026年阶段合作协议》中的各项内容已基本得到落实并取得积极成果。值得注意的是，双方密切配合，高效、有序地开展了代表团互访活动。根据两党政治局达成协议开展的老挝人革党高级干部培训工作受到了特别关注，培训质量不断提升。



双方一致认为，在国际和地区形势复杂快速演变的背景下，两党、两国之间特殊团结关系的不断加强，对各自国家的稳定与发展以及本地区的和平、稳定、合作与发展具有重要意义。



会谈结束时，阮维玉同志与西沙依·列德蒙松同志签署了越南共产党中央组织部与老挝人民革命党中央组织部《2026—2031年阶段合作协议》。（完）

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