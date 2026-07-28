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柬埔寨国会主席访问越南军队电信工业集团

对越南进行正式访问期间，7月28日下午，柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王及柬埔寨国会高级代表团访问了越南军队电信工业集团（Viettel）。

柬埔寨国会主席访问越南军队电信工业集团。图自越通社
柬埔寨国会主席访问越南军队电信工业集团。图自越通社

越通社河内——对越南进行正式访问期间，7月28日下午，柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王及柬埔寨国会高级代表团访问了越南军队电信工业集团（Viettel）。

据Viettel集团副总经理杜明方少将介绍，Viettel目前在全球多个国家开展投资，发展方向围绕电信、高新技术产业、数字化转型、电子商务以及新技术研发等五大战略支柱。在国际投资战略中，柬埔寨始终被确定为具备众多长期发展潜力的重点市场之一。

杜明方少将还表示，在柬埔寨开展投资之初，该集团就确立了可持续发展的观点，认为企业的成功必须与所在国的发展紧密相连。本着这一精神，Viettel不仅全面履行对柬埔寨国家的财政义务，还为数万名劳动者创造了就业岗位，积极开展多项民生保障与福利活动，为提升电信基础设施质量、推动数字经济发展和改善人民生活作出了贡献。

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柬埔寨国会主席昆索达莉讲话。图自越通社

柬埔寨国会主席昆索达莉指出，Viettel在柬埔寨开展投资的Metfone不仅为该国财政预算作出了贡献，还助力拓展电信基础设施，将高质量服务引入城镇和农村地区，为民众、企业和国家机关接入现代数字服务创造了条件。

柬埔寨国会主席对Viettel关于加强数字化转型、发展数字基础设施以及建设数字政府等方面的合作建议表示赞同和高度评价；相信凭借在多个国际市场上的丰富经验，Viettel将继续发挥在科技领域的引领作用，与Metfone公司一同为柬埔寨数字经济和数字社会的发展作出更为切实的贡献，同时助力深化越柬传统友谊与合作关系。（完）

越通社
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