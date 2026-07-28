进一步深化越南与老挝法院之间的合作关系

越通社河内——越共中央书记处书记、最高人民法院院长阮文广7月28日下午在河内主持仪式，欢迎老挝最高人民法院院长潘维·西布阿里法一行访越，随后双方在友好、真诚、相互信任和相互理解的气氛中举行了会谈。



两位院长强调，越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系是两国民族的无价之宝；同意继续有效落实两党、两国高级领导人达成的各项协议，助力进一步深化两国法院之间的合作关系。



双方还就越南最高人民法院审判员委员会（法官委员会）的组织与运作、监督审判与再审程序和手续、已生效判决和裁定的管理与归档工作以及共同关心的其他专业问题交换了经验。



两位法院院长同意在司法改革、人力资源培训、数字化转型、电子法院建设以及科学技术应用等领域继续加强合作；根据新的组织模式，扩大两国地方法院之间的合作。



会谈结束后，两国最高人民法院院长签署了《越南最高人民法院与老挝最高人民法院合作谅解备忘录》，取代2018年8月13日签署的合作协议。



双方签署的新合作备忘录构建了更为全面的合作框架，为双方继续拓展和提高共同关心领域的合作效率奠定基础，助力推动两国法院之间的合作关系日趋务实与高效发展。（完）

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