越柬同意推动两国经济对接

越通社河内——越南政府总理黎明兴7月28日下午在政府驻地会见了来访的柬埔寨国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）。



政府总理黎明兴热烈欢迎柬埔寨国会主席昆索达莉一行对越南进行正式访问；强调此次访问具有重要意义，有助于巩固双方政治互信，加强两党、两国及两国人民之间的合作关系，为推动越柬关系强劲发展注入动力。



柬埔寨国会主席对越南经济社会取得的跨越式发展成就表示祝贺，将越南的成就视为柬埔寨的成就，同时也是柬埔寨国家发展道路上的宝贵经验；高度评价两国总理在多边会议期间的会晤，特别是最近洪玛奈总理对越南进行的访问，为推动两国关系朝着纵深方向发展作出了贡献。



会见现场。图自越通社

双方强调，始终高度重视并将“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的关系置于优先地位；同时对过去一段时间越柬关系取得的积极进展感到满意。



双方就落实高层协议的具体措施及期限深入交换意见，旨在推动越柬关系日趋务实、高效与可持续发展。其中，重点维持经常性的高层接触与交流；继续推动国防安全合作走深走实，加强跨国犯罪防治协调配合；坚持绝不允许任何势力利用一国领土从事反对另一国活动的原则；推进勘界立碑工作，助力建设和平、稳定、友好、合作与发展的边界线；继续为旅居柬埔寨越南人稳定生活、保障合法权益创造条件，从而为柬埔寨的经济社会发展及两国友好关系作出积极贡献。



两国领导还同意推动两国经济对接，特别是在交通、基础设施、电信、金融银行等领域；协调完善新的合作机制；推动胡志明市—木牌（Mộc Bài）与巴域（Bavet）—金边的高速公路路线对接；加快修改和签署新的协定，以便为两国边贸往来和边境管理提供便利；协调办好建交60周年（1967年6月24日—2027年6月24日）纪念活动，将其视为两国关系中的历史里程碑，并加大对年轻一代的宣传教育，弘扬两国民族之间的团结与传统友谊。



政府总理黎明兴还分享了越共第十四届中央委员会第三次全体会议的成果。会议通过了关于制定多项革新发展模式的政策和决议，同时同意鼓励越南企业扩大对柬埔寨的投资。



在就国际和地区形势交换意见时，双方同意继续加强协调，在东盟、联合国及湄公河次区域合作机制中相互支持；推动在国际法的基础上和平解决争端，为维护地区的和平、稳定、合作与发展作出贡献。



黎明兴总理与柬埔寨国会主席昆索达莉共同参观由越南通讯社举办的越柬合作关系专题图片展。图自越通社

值此机会，政府总理黎明兴向洪玛奈总理及柬埔寨其他高级领导人转达了亲切问候。（完）