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越共十四届三中全会提出的四大转变：以主动姿态全面维护国家安全

越共中央总书记、国家主席苏林7月20日在越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议（越共十四届三中全会）开幕式上明确指出，安全是发展的条件，安全战略须从逐一处理风险转向主动预防，增强抵御能力以及牢牢维护国家安全。

越共中央总书记、国家主席苏林7月20日在越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议开幕式上发言。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林7月20日在越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议开幕式上发言。图自越通社

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林7月20日在越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议（越共十四届三中全会）开幕式上明确指出，安全是发展的条件，安全战略须从逐一处理风险转向主动预防，增强抵御能力以及牢牢维护国家安全。

关于实施越共十四届三中全会提出 “四大转变”中第四个转变的原因，苏林指出，在一个各种风险相互交织，产生连锁影响的世界中，安全不能仅依靠单一领域来保障，环境问题也不能等到损害发生后才进行处理。

在会议闭幕式上，苏林则强调，关于国家保护和可持续发展问题，中央委员会同意《国家安全战略》中提出的观点、目标和主要任务；要求将安全置于国家整体发展格局之中，主动识别、预测、防范，未雨绸缪，处理传统与非传统风险、跨领域和跨国界风险；牢牢维护党、制度、国家、人民，独立、主权、统一和领土完整；保障人民安全、数据安全、能源安全、水资源安全、粮食安全以及关键基础设施安全。

越共十四届三中全会通过的关于国家安全战略的决议中的核心新内容是提出“保护国家和可持续发展”这一理念——在按照传统观点保护国家安全的同时，还必须保障国家的可持续发展。这意味着将领土保护、安全秩序维护与经济社会发展紧密结合。这就是“全面安全”。

越共十四届三中全会通过了关于国家安全战略的决议，关于主动应对气候变化、加强资源管理和环境保护的第24-NQ/TW号决议总结评估结果，同时发布了关于新时代保护环境、主动应对气候变化的结论，这并非偶然。

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越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议开幕式场景。图自越通社

中央委员会明确提出，必须在气候变化领域实现重大转变，从被动应对损失转向主动预防、适应和重建；按照生态系统、流域和海域格局统筹管理国家发展空间；将绿色转型与提升竞争力相结合，确保发展安全，并履行对后代的责任。

越南新国家安全战略重视提升维护国家安全过程中的自主性和主动性，重点围绕以下五大支柱：

第一，主动识别、防范，未雨绸缪化解安全威胁与风险。

其二，主动做好国家资源准备，提高动员能力，满足各种国防安全形势下的需求。

其三，在维护国家安全中加快实现高水平科技自立自强并打造高素质人才队伍。

其四，推动自主、自立、自强、军民两用、现代化安全产业实现突破性发展，同时合理加大投入力度，提升人民武装力量的战斗力，建设现代化安全体系。

其五，重视建设民心阵势，因为牢固的民心阵势是国防和安全稳固的重要保障；同时加快融入国际社会步伐，拓展对外关系。

越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将在阐述越共十四大决议中所提出的国家安全战略新思维时强调，新时代国家安全不仅包括边境和领土安全，还涵盖制度安全、执政安全、思想文化安全、经济安全、金融安全、数据安全、环境安全、能源安全、水资源安全、粮食安全、人类安全、数字安全、核安全、传输安全、光缆安全、卫星安全以及低空经济空间安全等多个领域。（完）

越通社
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