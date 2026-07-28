经济

越南愿与APEC各经济体分享经验 推动可持续深林管理合作

据越通社驻中国记者报道，7月28日，以“增强亚太森林韧性 共享全民生态福祉”为主题的2026年亚太经合组织（APEC）林业部长级会议在深圳正式开幕。以农业与环境部副部长阮国治为团长的越南代表团出席会议。

越南农业与环境部副部长阮国治率团出席会议。图自越通社
越南农业与环境部副部长阮国治率团出席会议。图自越通社

越通社河内——据越通社驻中国记者报道，7月28日，以“增强亚太森林韧性 共享全民生态福祉”为主题的2026年亚太经合组织（APEC）林业部长级会议在深圳正式开幕。以农业与环境部副部长阮国治为团长的越南代表团出席会议。

来自APEC的21个经济体和7个国际组织的高级别代表、专家学者，围绕推进全球森林目标、促进科技创新与绿色产业融合等核心议题开展系列对话磋商，达成广泛共识，通过了《2026年APEC林业部长级会议联合声明》。


越南农业与环境部副部长阮国治在会议上发表以“可持续森林管理，提升森林生态系统在应对气候变化的韧性以及改善越南全民生态福祉”为主题，分享了若干实践经验。

阮国治强调，越南始终将可持续森林管理视为建设健康、有自我恢复能力、适应气候变化并能持续为人类提供基本生态系统服务的根本性、长期且最有效的解决方案。

多年来，越南始终坚持实施多项配套政策，包括：严格保护现有森林面积；大力推动可持续森林管理；恢复天然森林生态系统；将科技和数字化转型大力应用于森林资源监测、火灾预警、森林动态跟踪和现代林业治理等领域。特别是，越南始终将人民置于可持续森林管理的中心。

阮国治认为，当今林业已不再是林业部门自己的事，而其关乎绿色增长、气候变化适应、粮食安全、水源安全、生物多样性保护以及可持续发展目标的实现。没有任何一个国家能独自解决这些跨境挑战。

越南认为，国际合作需要更聚焦于四大优先方向，包括分享知识、科技以提升森林生态系统的韧性；推动绿色金融、碳信用和为森林保护与恢复建立长期投资机制；加强生物多样性保护研究和跨境生态系统可持续管理合作；建设合法、透明、负责任的林产品供应链，适应国际贸易新要求。

阮国治强调，越南承诺将作国际可信赖、负责任的伙伴，并愿意随时与APEC各经济体分享经验、推动合作，积极为建设更健康的森林、促进区域可持续发展作出贡献。（完）

越通社
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