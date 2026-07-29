全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议召开

越通社河内——7月29日上午，越共中央书记处在河内召开全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并在会上发表指导性讲话。
出席会议的有原越共中央总书记农德孟，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴以及多位党和国家现任和前任领导同志。
会议以线上线下相结合方式召开，与全国中央、省级、乡级、机关、单位、军区、军种和军团等分会场进行视频连线。越南国家电视台和越南之声广播电台对会议进行现场直播；各省市进行转播。
按照会议议程，与会代表将听取《关于革新越南发展模式的决议》、《关于将越南建设成为海洋强国的决议》、《关于建设纪律严明、安全、文明、和谐、发展社会的决议》、《国家安全战略决议》、《关于修改〈土地法〉及相关法律的观点和方向的决议》、《关于新时代保护环境和主动应对气候变化的结论》、《关于继续完善并有效运行政治体系总体组织模式、两级地方政府模式的结论》、《关于修改补充中央委员会2026年4月8日发布关于执行党章的第20-QĐ/TW号的内容》、《关于党员行为禁令的规定》等专题报告。 越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表重要指导性讲话。
越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决发表讲话，表示接受并贯彻落实各项指导意见。
越通社记者将继续报道会议相关情况。（完）
越共第十四届中央委员会第三次全体会议决议
越共中央总书记、国家主席苏林代表中央委员会签发了越共第十四届中央委员会第三次全体会议决议。