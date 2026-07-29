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全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议召开

7月29日上午，越共中央书记处在河内召开全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并在会上发表指导性讲话。

国会大厦延鸿大会堂主会场场景。图自越通社
国会大厦延鸿大会堂主会场场景。图自越通社

越通社河内——7月29日上午，越共中央书记处在河内召开全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并在会上发表指导性讲话。

出席会议的有原越共中央总书记农德孟，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴以及多位党和国家现任和前任领导同志。

会议以线上线下相结合方式召开，与全国中央、省级、乡级、机关、单位、军区、军种和军团等分会场进行视频连线。越南国家电视台和越南之声广播电台对会议进行现场直播；各省市进行转播。

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越共中央总书记、国家主席苏林和各位参会代表。图自越通社

按照会议议程，与会代表将听取《关于革新越南发展模式的决议》、《关于将越南建设成为海洋强国的决议》、《关于建设纪律严明、安全、文明、和谐、发展社会的决议》、《国家安全战略决议》、《关于修改〈土地法〉及相关法律的观点和方向的决议》、《关于新时代保护环境和主动应对气候变化的结论》、《关于继续完善并有效运行政治体系总体组织模式、两级地方政府模式的结论》、《关于修改补充中央委员会2026年4月8日发布关于执行党章的第20-QĐ/TW号的内容》、《关于党员行为禁令的规定》等专题报告。 越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表重要指导性讲话。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决发表讲话，表示接受并贯彻落实各项指导意见。

越通社记者将继续报道会议相关情况。（完）

越通社
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