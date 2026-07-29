越共中央总书记、国家主席苏林：深刻把握中央各项战略决策与重大转型部署，统一思想、统一行动

越通社河内 ——7月29日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内出席全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议时强调，全党和整个政治体系必须统一思想，深刻把握党中央各项战略决策的指导思想、创新内容及其内在联系，做到“正确理解、统一行动”，加快将党中央各项决策具体化为符合实际的行动计划，确保工作成效最终体现在实际变化和人民群众满意度上。



决议必须伴随行动计划



苏林在会议上发表指导性讲话时强调，十四届三中全会就党建、政治体系完善及国家发展与安全保护等重大议题达成高度共识，作出了一系列重大决策。这是落实越共十四大决议的重要具体化步骤，既衔接2026年各项任务，又面向整个任期乃至2030年、2045年目标。各项决策共同指向提升党的领导和执政能力，提高国家治理、发展和保护水平，推动政治体系运行更加高效，畅通各类资源，改善人民生活，推动国家持续发展。



苏林要求全党和整个政治体系统一思想认识，深刻把握党中央各项战略决策和重大转型部署的指导思想、新内容及其有机联系，做到“正确理解、统一行动”。



苏林强调，党中央各项决策是一个相互贯通、紧密衔接的系统，共同指向领导方式、治理模式、发展和保护国家的系统性革新。党的建设、组织架构和干部队伍建设必须着眼于提升领导力、执政力和运行质量；发展空间和国家资源必须实现统一治理、高效利用；发展模式必须依靠生产率、知识、技术、创新和人的因素，并紧密贴合越南实践；要加强国防、安全、外交、环境等领域风险防范，夯实韧性基础，提高适应能力，以更高标准筑牢国家安全屏障。上述各项任务是一个有机整体，任何一个环节的滞后或薄弱，都将影响整体成效。



苏林要求，迅速将各项决策同步具体化为贴合实际、有重点、明确优先顺序且任务之间相互衔接的行动计划和方案。决议必须伴随行动计划。行动计划必须体现各部委、地方和基层的实际特点、运行节奏和自身特色，确保有效实施。每个计划必须明确目标、任务、牵头单位、协调单位、权限、资源、进度、成果产出、评估数据和责任人；避免实施过程中的行政化倾向；不得以计划数量和会议数量代替实际成果。



各级党委、机关和地方必须系统梳理落实越共十四大决议、各项党中央决议及十四届三中全会文件的实施方案。目标相同、对象相同、地域相同的任务应予以整合；内容重叠交叉的应予以归并；资源应按总体目标进行统筹配置；避免多头推进却无单位最终负责。



苏林指出，需对工作事项进行明确分类。凡方向明确、依据充分、条件具备的事项必须立即执行。需进行制度化的事项，必须明确负责机构、时限和具体产出。对于新的、难度大且尚无先例的事项，必须明确原则、权限、试点范围、资源和监督机制；不得以“尚无先例”为由拖延推诿，同时也不能急躁冒进、主观臆断。

越共中央总书记、国家主席苏林在会上发表讲话。图自越通社

制度化工作必须及时、同步推进，将党的主张转化为清晰可行的规定。凡属本级权限内的事项，必须主动解决；超出权限的，须立即报告并同时提出处理方案；不得仅将文件上报等待，不得因法律空白或指导不统一而延误工作，不得给民众和企业增加额外程序和成本。



关于两级地方政府体制，中央不提出重新调整乡级行政区划，因为整个系统基本运行平稳有效。确有必要进行调整的省份和城市，应依据党的主张、国家法律、规划、治理实际和人民群众的正当意愿，报有权机关决定。调整方案必须科学、审慎、可行、凝聚共识，服务于地方经济社会发展目标，更好地服务人民；坚决摒弃“干部减负、群众增负”的思想。



决议实施进度须嵌入各项任务中统筹设计。2026年后六个月，要确保机构运转顺畅，破解紧迫性瓶颈制约，努力以最高标准完成经济社会发展目标。在十四届任期内，要基本完成各项决策的制度化建设，完善分级分权体系，为新发展模式奠定基础。面向2030年和2045年目标，要不断提升国家自主能力、竞争力、适应能力和韧性。



工作成效须以实际变化检验



苏林指出，要提升组织实施能力，确保各项执行条件充分具备，保障政治体系运行顺畅、互动高效。

中央集中抓战略、抓制度、抓共用平台、抓重大资源和抓监督检查。省级负责将方针政策具体化、组织发展空间、调配资源、为乡级顺畅运行创造条件。乡级是公共治理的第一线，直接处理民众和企业的各类需求和工作；必须具备治理发展的能力；必须通过工作组织实施实现自我成长。



中央向地方分权，省级将乡级能够承担的任务予以分级。乡级必须努力承担被赋予的任务，不得将自身职责范围内的事项上推。当乡级缺乏执行条件时，省级必须主动排解；若事项超出省级权限，则报告中央审议。每项任务须有一个牵头单位负主责，有明确的协调机制和共用数据资源，且成果必须可量化、可衡量。



分级分权必须与人力、财政、数据、科技和权力监督同步推进。数据必须准确、完整、干净、鲜活、统一，按权限实现共享；改变民众需重复提供国家系统已有信息的状况。信息系统须服务于调控指挥、预警、监督和责任追究；不得增设多余程序、软件和形式主义报告。



苏林要求建设一支具备足够政治品格、能力素质和威望、堪当重任的干部队伍；发挥以身作则的责任担当和“一把手”的决定性作用。



各级党委和地方必须按能力和专业安排干部，尤其是乡级和直接执行决策的岗位；按岗位需求进行培训；及时调整、罢免能力不足、推诿塞责的干部；重用和保护清正廉洁、敢于创新、愿为共同利益担当责任的干部；必须厘清敢于改革的干部与利用试点政策、特殊机制或干部保护政策谋取私利、合法化违规行为、包庇纵容违法行为的界限。



“一把手”必须直接指挥重大事项、难点任务和长期积压的瓶颈问题；检查进度、听取基层、企业和民众意见；依权限作出决定并承担责任到底；不得仅分派任务后等待汇报，不得揽功诿过。领导干部必须深入实践，了解所辖地域和领域，及时识别并解决问题。



每名干部、党员必须严格遵守党的规定和国家法律；经常自省自纠，以具体成果率先垂范。



苏林要求，建立严明的执行纪律；加强检查监督、信息宣传和以数据、产品、实际成效为导向的评估工作；以人民利益和人民满意度作为最终衡量标准。



检查监督必须从源头抓起、贯穿执行全过程，聚焦于可能出现进度滞后、滋生利益集团、腐败浪费和消极现象的环节以及群众关切的领域；必须跟踪监测、及早预警、及时排解；不得等到任务延误、资源浪费或后果产生后才进行查处；必须经常听取群众、企业、知识分子、专家和基层干部的意见，将实践反馈作为检验政策成效的重要渠道。



必须主动驳斥错误和歪曲信息，同时倾听有理有据的反馈意见。在所有行动计划中，必须将人置于中心地位，作为主体、目标和动力。经济效益必须与社会效益相统一；增长必须与进步、公平、文化、环境、国防和安全协调发展。



苏林要求各级党委、党组织、机关、地方和主要领导干部立即行动起来，聚焦重点任务，明确牵头单位、责任主体和时限要求，确保各项执行条件保障到位。工作成效要以实际变化、服务效能和群众满意度为检验标尺。每一级、每一岗、每一名干部党员，都要把认识转化为行动，把决心转化为成果。



会议以线上线下相结合方式举行，从中央主会场连线全国超过3.8万个分会场，覆盖中央、省、县、乡各级以及各机关、单位、军区、军种、兵团，各分会场参会代表超过280万名。



与会代表听取了《关于革新越南发展模式的决议》；《关于将越南建设成为海洋强国的决议》；《关于建设纪律严明、安全有序、文明和谐、全面发展的社会的决议》；《关于国家安全战略的决议》；《关于修订〈土地法〉及相关法律的指导方针和方向的决议》；《关于新时期环境保护与主动应对气候变化的结论》；《关于继续完善并有效运行政治体系总体组织模式和两级地方政府体制的结论》；《关于修订补充党中央2026年4月8日第20-QĐ/TW号规定〈关于执行党章〉的内容》；《关于党员禁令的规定》。（完）





