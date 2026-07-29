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越南政府常务副总理范家足会见立陶宛外交部长科斯图蒂斯·布德里斯

7月28日下午，越南政府常务副总理范家足在河内会见了正对越进行正式访问的立陶宛外交部长科斯图蒂斯·布德里斯（Kestutis Budrys）。

越南政府常务副总理范家足会见立陶宛外交部长科斯图蒂斯·布德里斯。图自《政府报》
越南政府常务副总理范家足会见立陶宛外交部长科斯图蒂斯·布德里斯。图自《政府报》

越通社河内——7月28日下午，越南政府常务副总理范家足在河内会见了正对越进行正式访问的立陶宛外交部长科斯图蒂斯·布德里斯（Kestutis Budrys）。

范家足评价称，越立两国关系当前展现巨大合作潜力和广阔发展空间，建议双方扩大各领域合作范围，通过加强高层交往和各层级沟通增强政治互信，有效发挥现有合作机制的作用，推动经贸、投资合作深入发展，充分利用《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA），加强企业对接，拓展数字经济、金融科技（Fintech）、能源、海港、海运、物流、科技等立陶宛拥有优势的领域合作深度和广度。范家足强调，越南愿为立陶宛企业赴越考察市场并开展长期投资创造有利条件。

范家足建议立陶宛继续积极推动欧盟其他成员国尽快批准《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA），同时支持欧盟委员会（EC）尽早解除对越南水产品实施的IUU“黄牌”警告。范家足建议双方尽快完善合作法律框架，包括签署避免双重征税协定、互免持公务护照人员签证协定以及教育培训、劳务合作等协议，加强民间交流等。

科斯图蒂斯·布德里斯对越南取得令人瞩目的发展成就，越南在东盟不断提升的作用以及越南—欧盟关系取得长足进展给予好评；强调立陶宛高度重视对越南关系，愿为推动越南与欧盟关系发展牵线搭桥。他强调，立陶宛在担任欧盟轮值主席国期间将优先推动欧盟与越南合作项目落地见效。

科斯图蒂斯·布德里斯对范家足提出的意见表示赞同，强调立陶宛希望扩大与越南在贸易、投资、能源、网络安全、物流、农业等领域的合作关系。立陶宛外交部长透露，该国将派遣企业代表团赴越南寻找合作与投资商机，希望双方深化劳务合作，扩大留学生交流和文化合作；同时重申立陶宛支持《越南—欧盟投资保护协定》，支持尽早解除欧盟委员会对越南水产品实施的IUU“黄牌”警告。

双方希望在联合国以及多边场合上加强协调与相互支持，推动东盟—欧盟关系向前发展；重申维护和平、稳定、安全、航行和飞越自由，在国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》基础上通过和平方式解决争端的重要性等。（完）

越通社
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