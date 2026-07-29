越南颁布儿童保护行动计划（2026—2030年）

越通社河内——《越南国家儿童保护及预防、减少非法童工行动计划（2026—2030年）》正式颁发，旨在确保所有儿童生活在安全、健康的环境中；切实减少全国儿童受侵害人数；并为遭受暴力、性侵害、非法使用童工、面临遭受暴力、剥削、遗弃风险的儿童以及其他特殊困难儿童提供融入社会和全面发展的机会，助力实现与儿童相关的可持续发展目标。



推进儿童保护知识与技能的普及



力争2030年全部学生获得与其年龄相适应的生活技能、自我保护技能（针对受侵害、校园暴力、网络暴力等行为）以及预防童工技能的指导；90%的在营企业、合作社、个体户和服务经营场所获得关于预防、发现和减少童工现象的信息、知识与技能。



遭受暴力和性侵害的儿童比例每年至少降低5%，将童工（5至17岁）比例降至1.1%以下，全部被发现的受侵害儿童以及面临遭受暴力、剥削、遗弃风险的儿童均能获得及时、适当的支持与干预。



建设与完善儿童保护服务相关规定



《计划》要求研究修改、补充《儿童法》及相关法律规定，以确保符合党和国家的方针政策以及越南为成员国或缔约国的国际条约，特别是支持各组织、机构、家庭和个人参与提供儿童保护服务的政策。



关于发展儿童保护服务体系，该计划要求研究整合医疗、教育、司法、法律援助与社会保障服务，推进各级儿童保护服务机构之间的互联互通，建立全面、连贯的服务网络。



集中力量预防和发现童工及面临成为童工风险的儿童，特别是在农业领域、供应链、零散生产场所、家庭户、个体经营及传统手工业村。鼓励企业和合作社建立自查机制，评估供应链中的童工风险并采取适当的预防措施。



关于加强国际合作与推进信息技术应用，该计划要求大力开展区域及全球国际合作；有效动员和利用来自国际组织和发展伙伴的技术援助资源，以做好儿童保护工作。(完)





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