日本地震：旅日越南人社群确认全部安全

越通社日本——据越通社驻日本记者报道，日本西南部熊本县于7月28日下午发生7.1级地震后，越南驻日本大使馆已迅速开展跟踪评估与越南人援助工作。据大使馆代表确认，截至目前，尚未收到越南公民在上述地震中伤亡或遭受严重损失的报告。



越南驻日本大使馆二等秘书、劳务管理委员会主任陈武在接受记者采访时表示，地震发生后，劳务管理委员会立即与熊本县、长崎县及周边地区的接收工会和企业联系，以掌握相关情况。截至目前，尚未收到任何越南公民伤亡或严重受损报告。



越南留学生社群发布的消息称，目前在熊本及周边地区（福冈、九州）的越南留学生情况稳定且安全。学生们正保持密切联系以掌握最新动态。



日本首相高市早苗当天晚上在首相官邸主持召开了灾害应对指挥委员会会议。



在当天晚间的第二场新闻发布会上，日本气象厅（JMA）表示，在7.1级地震发生后，已记录到61次1级以上的余震，表明地壳活动依然十分剧烈且范围不断扩大。日本气象厅警告称未来一段时间可能继续出现强震，同时提醒民众对海底发生大地震引发海啸的风险保持高度警惕。（完）

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