在新时代重塑越南的发展空间

越通社河内——7月28日，越南社会科学翰林院在河内举行“新时代越南的发展空间：战略方向与政策选择”国际学术研讨会。中央各部委、研究机构、各所高校、国际组织、驻越外交机构代表以及众多国内外专家学者出席会议。



创造新的发展余地、动力与能力



关于发展空间思维的创新，需要朝著开放、灵活和整合的方向加以看待，不仅局限于领土范围或行政区划，还涵盖经济社会、体制、海洋、数字、数据、科技、创新创业、文化以及国际合作空间。增长模式需要从主要依托土地、劳动力和资本，转向依托知识、科技、数据、文化和体制质量。



在数字时代，发展空间不再主要以面积或物质资源来衡量，而是以利用知识、科技和创新创业创造新价值的能力来衡量。科学技术正在直接建构新的发展空间，如数据空间、人工智能、开放研究、创新创业、数字经济以及半导体、生物技术、量子技术等战略科技领域。



掌握关键技术



为了让科技、创新和数字化转型真正成为发展动力，越南需要同步提升体制建构能力；掌握战略科技；构建创新创业生态系统；发展数据与人工智能基础设施；形成新型生产力；同时培养、引进和连接国内外人才队伍。

意大利驻越南大使马尔科·德拉塞塔发表讲话。图自越通社

越南需要从“行政地图”转向“发展地图”；从利用现有空间转向依托体制、科技、数据和治理能力主动建构新空间。对于数字空间、地下空间、低空空间、太空空间、体制政策沙盒与创新创业等新空间，需尽早完善数据库、法律框架和技术标准。



意大利驻越南大使马尔科·德拉塞塔（Marco Della Seta）表示，目前越意两国正在开展约60个联合研究项目，高校间签署了150项合作协议。意大利愿分享经验与专业知识，进一步加强与越南社会科学院在研究、培训、能力建设、学者交流和政策对话等方面的合作。（完）





