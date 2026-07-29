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日本地震：一名越南劳工在熊本县不幸遇难

据越通社驻东京记者报道，越南驻日本大使馆劳务管理委员会通报，截至7月29日上午，7月28日发生于熊本县的地震已导致一名越南劳工不幸遇难，另有至少一人受伤。

2026年7月28日，日本熊本县永旺梦乐城（Aeon Mall）在地震后的受损情况。图自共同社/越通社发
2026年7月28日，日本熊本县永旺梦乐城（Aeon Mall）在地震后的受损情况。图自共同社/越通社发

越通社东京——据越通社驻东京记者报道，越南驻日本大使馆劳务管理委员会通报，截至7月29日上午，7月28日发生于熊本县的地震已导致一名越南劳工不幸遇难，另有至少一人受伤。

遇难者为T.V.S，于2026年1月以技能实习生身份赴日，隶属于熊本县 Kumamoto Hito Zukuri 接收组合。地震发生时，厂区内一台起重机倒塌砸中该实习生。尽管警方和救援人员迅速赶赴现场，但因起重机重量过大，该名实习生不幸身亡。在同一工厂工作的另外七名越南实习生及时撤离至安全地带。

获悉消息后，劳工管理部门立即与九州城港加工株式会社（Kyushu Joko Kako）代表及御船警察署取得联系；代表越南内务部和越南驻日本大使馆向遇难者家属致以深切慰问，同时继续与当地企业、组合及日本有关部门保持密切配合，协助家属处理相关善后事宜。

另有一名伤者为居住在熊本县宇城市的一名越南劳工的妻子。因房屋墙体倒塌导致其受伤，目前正在医院接受抢救。初步信息显示，伤者无生命危险。

在益城町地区，据三名建筑业越南实习生的消息，其宿舍发生倾斜、墙体开裂且停车场受损。劳工管理科正与接收组合及企业紧密配合，掌握援助需求，全力保障劳工安全。

越南驻日本大使馆及劳工管理科正紧急展开领事保护工作，与受灾地区的越南劳工接收组合及企业保持联系并排查相关情况。

越南驻日本大使馆及劳务管理委员会正持续排查并更新最新动态，与日本当地职能部门、企业和组合保持密切沟通，以便及时采取各项保护措施，全力支持受震灾影响的越南公民。（完）

越通社
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