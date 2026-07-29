胡志明市加强与泰国、柬埔寨和菲律宾多领域合作

越通社胡志明市——7月28日上午，越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光分别会见了泰国驻越南特命全权大使乌拉瓦蒂·斯里菲隆亚（Urawadee Sriphiromya）与泰国企业代表团，柬埔寨新任驻胡志明市总领事伦·邦瓦（Luon Bunvadh）以及菲律宾新任驻胡志明市总领事克罗宾·迪亚佩拉·拉凯（Querobine Deapera Laccay）。



胡志明市市委书记陈流光高度评价泰国企业在胡志明市投资的多样性，特别是大型企业在绿色能源、贸易、文旅结合等潜力领域的引领作用。



陈流光强调，胡志明市领导将继续与泰国企业一道同行，为其在当地放心投资、长期扩大生产经营创造便利条件。



泰国驻越南特命全权大使乌拉瓦蒂·斯里菲隆亚表示，除了经济合作外，值此越南与泰国建交50周年（1976.8.6—2026.8.6）之际，双方在对外活动和文化交流方面密切配合。斯里菲隆亚同时表示，泰国企业将继续在胡志明市投资，为该市实现两位数增长目标作出贡献。



会见中，泰国企业介绍了其在越南、特别是在胡志明市的投资情况。胡志明市领导提出了符合城市新发展要求的一些投资方向。



胡志明市市委书记陈流光与柬埔寨新任驻胡志明市总领事伦·邦瓦。图自西贡解放报

陈流光会见柬埔寨新任驻胡志明市总领事伦·邦瓦时强调了两国之间特殊睦邻、全面合作和传统紧密关系。



陈流光相信，在胡志明市工作任期内，柬埔寨驻胡志明市总领事将当好推动胡志明市与柬埔寨各地方之间乃至越柬两国合作深入发展的桥梁纽带。陈流光同时表示，胡志明市计划组织代表团对柬埔寨进行工作房屋，推动双方合作走向纵深。



柬埔寨总领事伦·邦瓦对强调，将继续发挥积极桥梁作用，与胡志明市职能部门密切配合开展具体合作项目，为推动两国关系日益深入广泛和务实发展作出贡献。



陈流光会见菲律宾新任驻胡志明市总领事克罗宾·迪亚佩拉·拉凯时，对菲律宾，特别是吕宋岛地区每年因台风洪涝灾害所遭受的损失表示深切慰问。



胡志明市市委书记陈流光与菲律宾新任驻胡志明市总领事克罗宾·迪亚佩拉·拉凯。图自西贡解放报

陈留光高度评价菲律宾人民的坚韧精神，并将其视为越南灾区人民学习和努力克服困难的榜样。



克罗宾·迪亚佩拉·拉凯强调，菲律宾愿与越南分享经验，并邀请胡志明市领导适时访问菲律宾。（完）