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越南呼吁实施 “两国方案” 推动中东持久和平

7月28日，联合国安理会在纽约总部就中东和巴勒斯坦局势举行季度公开辩论会。联合国安理会7月轮值主席刚果主持会议。

越南常驻联合国代表团副团长阮海流公使。图自越通社
越南常驻联合国代表团副团长阮海流公使。图自越通社

越通社纽约——7月28日，联合国安理会在纽约总部就中东和巴勒斯坦局势举行季度公开辩论会。联合国安理会7月轮值主席刚果主持会议。

越通社驻纽约记者报道，参会代表普遍对尽管地区危机正处于降温阶段但仍存在再次爆发的风险，加沙地带和约旦河西岸的局势持续严重削弱“两国方案”的实施前景深表担忧。各方呼吁维持停火协议，确保人道主义援助准入和运送持续且畅通无阻，保护平民和民用基础设施；大力开展外交工作，努力结束冲突并推进长期政治解决方案等。

越南常驻联合国代表团副团长阮海流公使在会上发表讲话时对中东地区，特别是海湾地区、霍尔木兹海峡、加沙地带、约旦河西岸以及黎巴嫩南部的冲突和动荡不断省级表示深切关切。他指出，这种局势正造成严重人员伤亡，阻碍人道主义活动，扰乱贸易和能源供应，加剧地区不稳定，同时影响联合国安理会第2803号决议的落实以及美伊谈判前景。

阮海流强调，在任何情况下，都必须保护平民和重要民用设施；须根据国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）维护安全、航行与飞越自由。阮海流欢迎美国和伊朗恢复谈判，以解决分歧、结束冲突；高度评价巴基斯坦、卡塔尔、阿曼、土耳其、瑞士以及其他斡旋方为保持沟通渠道、推动谈判进程所作出的努力；同时呼吁各方最大限度保持克制，本着建设性原则、诚意和善意参与对话，并落实已达成的协议。

值此机会，阮海流呼吁国际社会不要让中东地区的新变化掩盖巴勒斯坦问题；重申越南坚定支持巴勒斯坦人民享有不可剥夺的自决权，以及巴勒斯坦国成为联合国正式会员国的正当权利；同时继续支持以1967年前边界为基础、符合国际法和联合国有关决议的“两国方案”，为实现中东地区公正、全面和持久和平而努力。（完）

越通社
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