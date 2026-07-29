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名誉领事网络成为海外"延伸臂膀"

在即将于广宁省举行的第二次名誉领事会议前夕，越南外交部副部长黎氏秋姮就相关事宜接受了媒体采访。

越南国会主席陈青敏和越南驻意大利都灵名誉领事桑德拉·斯卡利奥蒂。图自越通社
越南国会主席陈青敏和越南驻意大利都灵名誉领事桑德拉·斯卡利奥蒂。图自越通社

越通社河内——在即将于广宁省举行的第二次名誉领事会议前夕，越南外交部副部长黎氏秋姮就相关事宜接受了媒体采访。

黎氏秋姮表示， 经过三十多年的发展，越南名誉领事制度已取得长足发展。迄今，越南已有48位名誉领事在35个国家高效履职，遍布各大洲。与作为越南政府公务员的专职领事官员不同，名誉领事大多为事业有成、德高望重的商界人士，他们自愿以个人资源支持领事工作，保护越南公民在海外的权益。尽管持有不同国籍，他们以真挚的情谊、个人威望和自愿同行的精神与越南紧密相连。许多人已连续四个任期（12年）担任名誉领事一职。

由于越南驻外机构尚未覆盖所有地区，名誉领事正是“延伸臂膀”，为及时保护越南公民和法人的合法权益、对接越南与驻在国之间的合作机遇作出了贡献。

回顾发展历程，各位名誉领事作出了巨大贡献，特别是在保护海外越南公民和法人权益以及推动经贸投资合作方面。

在世界快速复杂多变的背景下，名誉领事在当地的及时、热忱支持已成为海外越南人社群的安心后盾。名誉领事与外交部及各驻外代表机构密切配合，支持保护越南公民和法人的合法权益。这不仅是责任，更是名誉领事对越南国家和人民的深厚情谊。

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越南驻比利时大使阮文草向菲利普·伊冯·J·范赫斯特尔先生颁发越南驻安特卫普名誉领事任命决定。图自越通社

值得关注的是，多位名誉领事已直接投资或动员高质量资金流入高科技、绿色转型、可再生能源、高科技农业等越南优先招商引资领域；同时积极传播一个历史悠久、文化传统深厚、正在革新奋起、日益为国际社会作出更多贡献的越南形象。

黎氏秋姮说，2026年7月在广宁举行的第二次名誉领事会议是名誉领事首次在越南境内举行的线下交流论坛。此次会议是在越南刚刚成功召开了越共十四大，也是在第33次外交会议前夕举行的。

因此，第二次名誉领事会议是回顾和表彰海外越南名誉领事务实有效贡献的契机，同时明确越南外交事业的新要求，提出在行动上实现突破、提升海外越南名誉领事系统效能的期望和任务。

与此同时，选择广宁——经济增长速度在全国领先、基础设施现代化、主动融入精神突出的地方之一作为活动举办地，也传递出一个信息：对外工作与地方发展紧密相连，以人民和企业的利益为目标和动力。

黎氏秋姮相信，在广宁举行的越南名誉领事会议将开启一个充满活力的合作新篇章，推动名誉领事系统日益发展壮大，在新阶段为外交事业和国家发展作出更有效的贡献。（完）

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越南驻英国大使馆就有关藏身冷藏集装箱于当地时间凌晨抵达爱尔兰 罗斯莱尔(rosslare)港口事件的移民人员中有越南人一事表示，在接到信息之后，驻英国大使馆和越南驻爱尔兰都柏林名誉领事管已同爱尔兰外交部和内务部以及都柏林警察联系，建议其配合并提供信息。
越通社
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