越通社河内——7月29日上午，越共中央政策与战略部部长阮青议在河内召开的全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议上介绍了越共中央于2026年7月28日颁布关于到2030年、2035年、2045年及面向2050年愿景阶段创新国家发展模式的第19-NQ/TW号决议的主要内容。



五大指导观点



阮青议强调了决议中提出的五大指导观点，包括：



第一， 创新发展模式与建设和完善发展生态系统相结合，是实现国家发展渴望具有历史意义的战略任务。



第三， 立足于现代国家治理以及国家、市场与社会三者之间协调高效的关系。坚持将经济社会发展与环境保护相结合作为中心，将文化和人的发展作为基础，将加强国防安全与推进对外和国际融入作为重要且经常性的任务。



第四， 致力于建设富强、民主、繁荣、文明、幸福的国家；提高战略自主能力、抗风险能力、适应能力、自我恢复能力和风险管理能力。



第五， 创新发展模式必须同步、全面推进；将体制创新和国家治理作为突破口；将协调效率、为人民和企业服务的质量作为衡量标准。



七大任务与解决方案





关于目标与愿景，中央政策与战略部部长明确指出，到2030年，完成各领域新发展模式的基础建设，与具有现代工业的中等偏上收入国家的发展水平相适应；在建设和完善体制、实施现代国家治理，以及科学技术、创新创业、战略基础设施、高素质人力资源等领域取得突破。

到2035年，基本完成向自强、创新、人文、可持续与融入的国家发展模式转型；到2045年，全面完成向自强、创新、人文、可持续与融入的国家发展模式转型。面向2130年愿景，越南将成为高水平、文明、现代、富有特色、具备创新能力与永续活力的发展国家。



为实现上述目标，决议提出了七大任务与解决方案。



在体制与国家治理方面， 建设发展型政府，创新国家—市场—社会关系；建设清晰、可行、同步的法律体系；建立监管沙盒机制；建设数字政府与共享数据库。



在经济发展方面，确立基于生产力、科学技术、创新创业、数字转型与绿色转型的增长新模式；发展低空经济、航天经济与地下空间经济；实施新一代工业化和现代化战略。



在社会发展方面， 基于数据实施现代社会治理与发展；建设现代、多层次、包容性的社会保障体系；推进医疗卫生体系从治病向防病和全面健康护理转型。



在文化与人民方面， 大力发展文化产业与创意经济；维护国家数字文化主权。全面创新教育体系。吸引并重用人才。



在国防与安全方面，完善国防与安全体制和法律，适应创新发展模式的要求，顺应新战争形态和新战略空间的发展。



在生态环境方面， 推动绿色生活方式与绿色发展；保障能源安全、水资源安全和粮食安全；主动预防和控制污染源，积极应对气候变化。



在对外与国际融入方面， 建设全面、现代、独立、自主、多边化、多样化的对外与外交事业；坚持以经济外交为核心；同步开展科技外交、数字外交、文化外交以及环境与气候外交；实现合作伙伴、市场和供应链的多样化。（完）