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柬媒密集报道柬埔寨国会主席昆索达莉访越

越通社驻金边记者报道，连日来，柬埔寨《新鲜新闻网》（Fresh News）、《新柬埔寨日报》（Kampuchea Thmey Daily）和柬埔寨国家通讯社（AKP）等主要新闻媒体密集报道了柬埔寨国会主席昆索达莉对越南进行正式访问的相关消息，强调此访将进一步巩固两国传统友谊、特殊团结和全面战略合作关系。

Vũ Thị Làn
《新柬埔寨日报》刊登关于越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达莉会谈的文章。图自越通社
《新柬埔寨日报》刊登关于越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达莉会谈的文章。图自越通社

越通社金边——越通社驻金边记者报道，连日来，柬埔寨《新鲜新闻网》（Fresh News）、《新柬埔寨日报》（Kampuchea Thmey Daily）和柬埔寨国家通讯社（AKP）等主要新闻媒体密集报道了柬埔寨国会主席昆索达莉对越南进行正式访问的相关消息，强调此访将进一步巩固两国传统友谊、特殊团结和全面战略合作关系。

《新柬埔寨日报》援引柬埔寨国会主席昆索达莉7月28日与越南国会主席陈青敏举行会谈时的讲话称，两国国会之间的合作是“团结凝聚力量，合作带来利益，对话巩固政治互信”精神的体现。该报指出，双方一致同意继续实化细化具体化两国高层共识，研究修订并签署两国国会新合作谅解备忘录，同时加强医疗卫生领域合作。

与此同时，《新鲜新闻网》报道了昆索达莉礼节性会见越共中央总书记、国家主席苏林的消息。双方重申，将继续本着 “睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的方针推动两国关系提质升级。

《新鲜新闻网》报道称，柬埔寨国会主席对越南近年来所取得的发展成就与革新成果表示祝贺和高度评价。越共中央总书记、国家主席苏林也对柬埔寨取得的发展成就表示祝贺，并强调了维护边境地区和平安宁，推进基础设施互联互通，扩大贸易、投资合作，进一步发挥议会外交在双边关系中的作用等方面的重要性。

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《新鲜新闻网》刊登关于越共中央总书记、国家主席苏林与柬埔寨国会主席昆索达莉会晤的文章。图自越通社

柬埔寨国家通讯社重点报道了昆索达莉会见越南政府总理黎明兴的相关消息，强调两国领导人决心推动双边贸易额由2025年的113.3亿美元提升至未来的200亿美元。

柬埔寨国家通讯社报道称，越南政府总理黎明兴强调，越南将继续抓好高层协议落实，支持企业扩大对柬投资力度，加强人力资源培训合作，配合开展越南志愿军烈士遗骸搜寻归宿和身份确认工作。

柬埔寨国会主席感谢越南继续向柬埔寨学生和公务员提供奖学金，同时建议越南企业加大对农业、教育、科技和创新等领域的投资力度。她同时感谢越南支持以和平方式解决柬泰边界问题和参与东盟观察员小组（AOT）。

据柬埔寨媒体评价，昆索达莉此次对越南进行正式访问取得了圆满成功，为进一步深化越柬传统友谊与全面合作关系作出了积极贡献。（完）

Vũ Thị Làn
越通社
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