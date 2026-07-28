越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达莉举行会谈

在友好、亲切和互信的气氛中，两位国会主席介绍了各自国家经济社会发展情况，并就今后推动两国及两国国会合作关系的措施进行了务实、高效的交流。

双方确认，始终高度重视双边关系并将其置于优先地位，其中国会合作是重要渠道。双方一致同意继续密切协调，有效落实两党、两国领导人达成的各项承诺和协议；加强代表团互访，提高双边合作机制的运行成效；推进交通基础设施、口岸、物流和供应链互联互通；为贸易和投资提供便利，力争早日实现双边贸易额达到200亿美元的目标；加快边界勘界立碑工作，协调维护和平、稳定与发展的边界线。双方同意协调办好越柬建交60周年（1967—2027年）纪念活动，加强两国人民团结友好传统的宣传教育，特别是面向年轻一代的教育，并强调这是需要两国世世代代人民共同保护和传承的历史价值。

陈青敏建议柬埔寨国会主席继续关注并为越裔群体稳定生活创造便利，保障他们的合法权益，使其为柬埔寨经济社会发展和两国友好关系作出积极贡献；同时密切协调搜寻、归集并送还在柬埔寨牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸。

两位国会主席高度评价两国立法机构在双边和多边层面的良好关系，一致同意继续协调开展交流活动，就共同关心的领域分享经验，特别是在体制建设与完善、法律体系建设和最高监督等领域；加强两国国会各专门委员会、友好议员小组、女性国会代表和青年国会代表之间的合作；加强协调监督两国政府合作协议的落实情况；继续在双方共同参与的多边议会论坛上协调立场并相互支持。（完）