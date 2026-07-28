Multimedia

视频

越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达莉举行会谈

7月28日，在国会大厦举行正式欢迎仪式后，越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达莉亲王举行会谈。昆索达莉率柬埔寨国会高级代表团于2026年7月27日至29日对越南进行正式访问。

在友好、亲切和互信的气氛中，两位国会主席介绍了各自国家经济社会发展情况，并就今后推动两国及两国国会合作关系的措施进行了务实、高效的交流。

双方确认，始终高度重视双边关系并将其置于优先地位，其中国会合作是重要渠道。双方一致同意继续密切协调，有效落实两党、两国领导人达成的各项承诺和协议；加强代表团互访，提高双边合作机制的运行成效；推进交通基础设施、口岸、物流和供应链互联互通；为贸易和投资提供便利，力争早日实现双边贸易额达到200亿美元的目标；加快边界勘界立碑工作，协调维护和平、稳定与发展的边界线。双方同意协调办好越柬建交60周年（1967—2027年）纪念活动，加强两国人民团结友好传统的宣传教育，特别是面向年轻一代的教育，并强调这是需要两国世世代代人民共同保护和传承的历史价值。

陈青敏建议柬埔寨国会主席继续关注并为越裔群体稳定生活创造便利，保障他们的合法权益，使其为柬埔寨经济社会发展和两国友好关系作出积极贡献；同时密切协调搜寻、归集并送还在柬埔寨牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸。

两位国会主席高度评价两国立法机构在双边和多边层面的良好关系，一致同意继续协调开展交流活动，就共同关心的领域分享经验，特别是在体制建设与完善、法律体系建设和最高监督等领域；加强两国国会各专门委员会、友好议员小组、女性国会代表和青年国会代表之间的合作；加强协调监督两国政府合作协议的落实情况；继续在双方共同参与的多边议会论坛上协调立场并相互支持。（完）

越通社
#国会大厦 #陈青敏 #柬埔寨国会主席 #柬埔寨
关注 VietnamPlus

相关新闻

进一步深化越柬议会外交合作

进一步深化越柬议会外交合作

应越南国会主席陈青敏邀请，柬埔寨国会主席昆索达莉（Samdech Khuon Sudary）于7月27日至29日对越南进行正式访问。值此之际，越通社驻金边记者就此次访问的意义及值得关注的亮点，采访了金边皇家大学（RUPP）国际研究与公共政策研究院（IISPP）院长聂·昌达里副教授，博士。

500个昼夜战役——让无名烈士“归名”,接英雄魂归故里

500个昼夜战役——让无名烈士“归名”,接英雄魂归故里

据越南内务部统计，全国约有120万名烈士，超过90万具烈士遗骸已迁葬至各地烈士陵园，但仍有约30万座墓葬尚未确认身份。为履行对为祖国献身英烈的崇高责任，“500个昼夜战役：全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作”正在全国范围内展开。从国内各烈士陵园到老挝、柬埔寨的密林深处，从搜寻、归纳烈士遗骸到运用现代DNA技术开展身份鉴定，所有工作都积极展开。

越柬两国不断推动双方关系务实有效合作

越柬两国不断推动双方关系务实有效合作

应越南政府总理黎明兴邀请，柬埔寨首相洪玛奈6月8日至9日对越南进行正式访问并出席在河内举行的第三届东盟未来论坛（AFF-3）。8日上午，正式欢迎仪式后，黎明兴与洪玛奈举行了会谈。

更多

31年携手同行 越南与东盟共促发展

31年携手同行 越南与东盟共促发展

自1995年7月28日正式成为东盟第七个成员国31年来，越南始终与东盟携手同行，不断提升国际影响力，成长为东盟积极主动，担当有为，富有责任感的重要成员。回顾越南加入东盟31年的发展历程，多位地区专家，学者和研究人员认为，作为较晚加入东盟的成员，越南迅速融入东盟合作进程，积极履行成员责任，并逐步形成了独具特色的“越南印记”。

昆岛——碧海蓝天间的“红色地址”

昆岛——碧海蓝天间的“红色地址”

据昆岛国家遗迹区管理委员会统计，7月1日至22日期间，前往杭阳烈士陵园、杭胶烈士陵园、昆岛博物馆及各历史遗迹参观、祭奠的游客量达近7.25万人次。游客数量大幅增长，对维护治安秩序、交通疏导、环境卫生以及住宿、交通运输等服务保障提出了更高要求。昆岛特区和遗迹管理部门悬挂了1600多面红旗，摆放了3000余盆鲜花，并安排工作人员24小时值守，全力保障系列缅怀活动顺利开展。

越南发布首批铝锭产品

越南发布首批铝锭产品

越南首批国产铝锭产品于26日上午在林同省仁基工业园正式发布。越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席发布仪式，并与中央有关部委及多个地方领导共同见证这一重要时刻。

越南持续加大知识产权保护力度

越南持续加大知识产权保护力度

据越南科技部知识产权局统计，截至2026年6月24日，全国各职能部门共发现涉嫌侵犯知识产权案件3000余起，对2700余起案件依法作出行政处罚，罚款总额约120万美元；查获侵权商品价值近458万美元，2700余家组织和个人受到处理。

宁平省为烈士寻亲，以团圆告慰英魂

宁平省为烈士寻亲，以团圆告慰英魂

五十多年过去了，但对宁平省南定坊的阮氏淑女士一家而言，战争的创伤至今未能平复。她的两位亲人在战场上牺牲，然而，经过多年不懈寻找，家人至今仅迎回一位烈士的遗骸安葬于故乡。另一位亲人的身份仍未确认，因此寻亲之路仍在永不熄灭的希望中延续。

黎明兴总理：激扬奠边府豪气 创造发展新奇迹

黎明兴总理：激扬奠边府豪气 创造发展新奇迹

7月25日上午，越南政府总理黎明兴在奠边省与奠边省委常委会举行工作会议，讨论经济社会发展情况、实现两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57号决议落实及为地方排忧解难等事宜。

老街省紧急克服暴雨洪涝山体滑坡后果

老街省紧急克服暴雨洪涝山体滑坡后果

经过多日持续强降雨，老街省各高山乡份多条道路发生严重山体滑坡，多处路段断裂，数百间民房受影响。在各地紧急动员力量克服灾害后果的同时，不少民众仍不得不冒险穿越滑坡路段，因为这是他们返家的唯一通道。

科技赋能 胡志明市走出绿色农业发展新路

科技赋能 胡志明市走出绿色农业发展新路

从过去分散零碎、生产效率较低的农业生产模式出发，胡志明市农业正逐步建设高科技农业专业化种植区。这一战略性转型不仅增强了胡志明市农业适应城市化进程的能力，也为现代都市农业的发展奠定了坚实基础。这一转型成果已体现在一系列高附加值生产模式的推广应用，通过扩大标准化原料生产基地，不断提升农产品附加值。

越南力争打造高质量外资集聚高地

越南力争打造高质量外资集聚高地

1946年12月，胡志明主席在致联合国的呼吁书中公开阐述了越南政府实行对外开放与合作的政策。他老人家指出：“越南愿与各民主国家在一切领域实行开放与合作政策。”

释放发展资源 培育新的发展动能

释放发展资源 培育新的发展动能

越共中央十四届三中全会围绕13项重要议题展开讨论，通过了一系列重大决策，着力推动四大战略性转变，聚焦破解发展瓶颈，释放各类资源，为国家发展培育新的增长动能。会议释放出的积极信号，正得到各地方，企业界和广大民众的广泛认同与积极响应。

“数字集市”助力越南商品走向更广阔市场

“数字集市”助力越南商品走向更广阔市场

数字化环境正在为越南商品触达消费者开辟新的空间。实践表明，直播带货、短视频推广以及产品体验分享等形式，正逐渐成为推广越南商品的有效工具，特别是对于各地特色产品而言，其宣传效果尤为明显。