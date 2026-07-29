从海洋经济发展向海洋强国建设的重大转变

越通社河内——在7月29日上午举行全国研究、学习、贯彻与落实越共第十四届三中全会决议会议上，中央政策与战略部部长阮青毅在深入贯彻关于把越南建设成为海洋强国决议的主要内容时强调，出台该决议是一项紧迫要求，旨在满足拓展国家发展空间、革新现代海洋治理以及发挥海洋在经济发展、保障国防安全、外交与国际融入中战略作用的需要。



关于海洋的新思维与突破



中央政策与战略部部长阮青毅强调，该决议展现了有关海洋的新思维与突破的战略眼光。



贯穿始终的思维是从“发展海洋经济”强力转向“建设和发展海洋强国”；从“开发资源”转向依托科学技术、创新与数字化转型，“有效治理和利用国家海洋空间”。



发展定向是建设具备现代海洋治理能力、海洋经济发达、海洋科技先进、拥有保障海岛主权能力以及提高海洋国际地位的国家，让海洋真正成为建设和保卫祖国事业的重要支柱之一。



决议还明确将海洋确定为战略发展空间，是形成各增长极、各经济行业和新发展动力的聚集地；坚持将科学技术、创新与数字化转型作为海洋发展的核心动力；将海洋经济发展与巩固国防安全、保卫祖国紧密结合，保持和平稳定环境以谋求发展。



决议提出了基于国家海洋空间规划与数据库的现代、统一、贯通的海洋治理模式，确保对海面、海底、海床以下、各岛屿、沿海地区及海上领空的综合管理；紧密衔接陆地与海洋、岛屿，紧密结合经济发展与国防、安全及环境保护。同时，各项行动计划必须具体化，并建立检查、监督及实施结果评估机制。



完善体制，革新国家海洋空间规划工作



据中央政策与战略部部长介绍，决议提出了5组指导观点；截至2030年的各组目标及2045年愿景；以及9组重大任务和解决方案。



在指导观点方面，决议明确了海洋作为战略发展空间以及国家综合实力重要基础的作用。建设海洋强国是一项长期战略，与建设和保卫祖国紧密相连。越南必须拥有现代化的海洋治理体系、发达的海洋经济、先进的海洋科技、可持续的环境、富有特色的文化、富强的居民社区、稳固的国防与安全以及富有成效的国际融入。



决议提出了革新思维、完善体制和提高现代海洋治理效率的发展方向；从“开发” 强力转向“综合治理”并统一海洋空间。完善体制被视为一项战略突破，旨在释放潜力，形成连接陆地与岛屿的增长极、经济中心及经济走廊。



科学技术、创新、数字化转型和高质量人力资源是主要动力，其中重点进行基础调查并掌控海洋科技。发展建立依托可持续开发资源、保护环境、绿色发展以及主动应对气候变化的基础之上。



建设海洋强国是全党、全军、全国人民在国家管理下的战略任务；发扬自力更生精神和走向远洋的渴望，与维护海岛主权紧密结合。



决议明确了至2045年愿景以及2026—2030年阶段的6组总体目标（包括经济、基础设施、科技、治理与环境、文化与社会、国防与安全）。



为将目标落到实处，决议提出了9组重点解决方案，加强党的领导；完善体制与规划；引导资源发展海洋企业；发展各蓝色海洋经济行业与同步基础设施；保护环境；提高沿海居民生活水平并保障国防、安全及国际合作。（完）

越通社