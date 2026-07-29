经济

2026年越南国际采购展即将启幕 搭建中国采购商与越南供应商供需对接平台

越通社驻中国记者报道，7月28日，越南驻华商务处在北京举办2026年下半年重点贸易促进活动暨2026年越南国际采购展（VIS 2026）推介会，吸引来自中国贸易促进机构、行业协会、大型分销集团、零售连锁公司、进口企业、电子商务企业、数字贸易平台和专业采购商代表参加。

参会代表合影。图自越通社
参会代表合影。图自越通社

越通社北京——越通社驻中国记者报道，7月28日，越南驻华商务处在北京举办2026年下半年重点贸易促进活动暨2026年越南国际采购展（VIS 2026）推介会，吸引来自中国贸易促进机构、行业协会、大型分销集团、零售连锁公司、进口企业、电子商务企业、数字贸易平台和专业采购商代表参加。

越南驻华商务处透露，2026年越南国际采购展将于9月3日至5日在胡志明市SECC会展中心举行，系今年重点贸促活动之一。

越南驻华大使馆商务参赞农德来强调，在北京举办2026年越南国际采购展推介活动，对于加强越中两国企业界对接沟通，扩大赴越参展的国际采购商网络具有重要意义。在全球供应链持续面临诸多变化的背景下，开展供应商与采购商之间供需对接活动被视为提升两国企业稳定性和适应能力的重要举措。

vnanet-potal-xuc-tien-thuong-mai-va-thuc-day-ket-noi-chuoi-cung-ung-hang-hoa-quoc-te-2026-cua-viet-nam-tai-trung-quoc-8918771.jpg
推介会场景。图自越通社

农德来指出，2026年越南国际采购展不仅是一项贸易展览会，还搭建越南生产企业、出口企业与国际采购商供需对接平台，有助于推动越南商品更深入地参与全球供应链。

活动期间，中国代表高度评价2026年越南国际采购展在打造两国企业之间务实、直接、高效对接平台方面的潜力。部分大型分销集团、连锁超市、进口企业、电子商务平台以及专业采购商均表示有意赴越参加2026年越南国际采购展。

秉持“直接对接—务实贸易—长期合作”的方向，2026年越南国际采购展有望继续成为企业界的重要交流平台，为推动越中经贸合作走深走实、平衡且可持续发展作出贡献等。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #2026年 #越南国际采购展 #中国采购商 #越南供应商 #供需对接 #VIS 2026 中国
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

民营经济发展

相关新闻

越南驻阿根廷兼驻巴拉圭和乌拉圭大使馆商务处与阿根廷-巴拉圭合资企业——CMA Paraguay公司（CMA）代表举行了工作会谈。图自越南工贸部

2026年越南国际采购展：拉近南美企业与越南市场的距离

为落实越南政府和工贸部关于深化经济外交、推动进出口市场多元化、吸引优质投资和加强贸易促进的政策方向，越南驻阿根廷兼驻巴拉圭和乌拉圭大使馆商务处与阿根廷-巴拉圭合资企业——CMA Paraguay公司（CMA）代表举行了工作会谈。

更多

会议现场。图自越通社

从海洋经济发展向海洋强国建设的重大转变

在7月29日上午举行全国研究、学习、贯彻与落实越共第十四届三中全会决议会议上，中央政策与战略部部长阮青毅在深入贯彻关于把越南建设成为海洋强国决议的主要内容时强调，出台该决议是一项紧迫要求，旨在满足拓展国家发展空间、革新现代海洋治理以及发挥海洋在经济发展、保障国防安全、外交与国际融入中战略作用的需要。

越南商品正逐步通过电子商务平台进入国际市场。图自Vietnam+

河内试点开展数字消费与电子商务保护模式

根据《河内市数字消费与电子商务保护模式试点方案》，到2028年，河内市力争实现500个主体参与或接入该模式，1000种产品在数字展区或关联栏目中公开展示，至少80%的产品具有可追溯性或相应标识码，100%的参与主体接受强制信息公开指导等目标。

出席越南与韦拉克鲁斯企业对接研讨会的代表合影。图自越通社

加强越南与墨西哥企业对接

墨西哥目前是越南在拉丁美洲的第二大贸易伙伴，而越南则是墨西哥在东盟中的主要贸易伙伴。近年来，双边贸易额保持良好增长势头，2025年已超过150亿美元，为两国企业在加工制造、农产品、食品、物流及供应链发展等领域进一步扩大合作关系奠定坚实基础。

附图。图自人民报

越南塑造海洋工业生态系统

关于《越南海洋经济可持续发展战略》的第36-NQ/TW号决议明确了同步发展海洋经济各产业，包括海运、造船业、港口和物流。凭借近3300公里海岸线和约100万平方公里的专属经济区，越南具备诸多有利条件来构建国家海洋工业生态系统。

福安鞋业公司鞋类生产链。图自越通社

构建知识产权保护屏障 维护出口市场

对于向美国出口的企业而言，遵守知识产权相关规定正日益成为强制性要求。另外，企业还需推进信息透明化、档案数字化，并提升供应链的可追溯能力，其有助于保持越南在最重要、规模最大的出口市场中的增长势头。

STP集团在广宁省云屯的高科技海水养殖场。图自nhandan.vn

推动海洋经济发展成为战略性动力

在新时代海洋发展战略思维指导下，越南正由“海洋经济”思维转向“国家海洋发展空间”思维。越南海洋不仅是资源开发和产业发展的重要载体，而是国家战略发展空间，是发展利益、国防安全、科学技术和国际合作等国家利益的重要汇聚点。

金瓯省各农业合作社的大部分水稻种植面积在收割环节均实现了机械化作业。图自越通社

疏通绿色转型金融资源

据多家企业反映，为满足减排要求并转变生产模式，当前最大的障碍仍是用于技术投资、产线改造和建立符合国际标准管理体系所需的金融资源。

越南同塔省榴莲。图自越通社

越南榴莲出口增长强劲，市场竞争日趋激烈

产量增加、出口复苏，加之西原地区即将进入收获季，这些因素正为今年越南榴莲出口突破40亿美元大关带来希望。然而，由于供应充足、消费需求放缓及竞争加剧，中国市场的售价仍面临下行压力。

提升外商投资质量 增强越南自主能力

提升外商投资质量 增强越南自主能力

越共中央政治局2026年关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议明确指出，外商投资经济部门是“国民经济的重要组成部分”，是“经济发展和融入国际进程的重要动力”。

隆城机场第二条跑道将于9月完工。图自越通社

隆城机场第二条跑道将于9月完工

7月27日，越南航空港总公司（ACV）表示，经过14个月的施工，截至目前隆城国际航空港（隆城机场）第二条跑道和滑行道的混凝土路面已基本完工。承包商正在调动数百名人员和机械设备，完善剩余工程，确保今年9月底完成该标段。

越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席发布仪式。 图自越通社

越南发布首批铝锭产品

越南首批国产铝锭产品于26日上午在林同省仁基工业园正式发布。这一里程碑标志着越南铝冶炼产业实现历史性突破，同步完善了铝土矿开发、氧化铝加工和电解铝生产的全产业链布局，为国家提升产业自主能力、推动高附加值制造业发展奠定了坚实基础。