2026年越南国际采购展即将启幕 搭建中国采购商与越南供应商供需对接平台

越通社北京——越通社驻中国记者报道，7月28日，越南驻华商务处在北京举办2026年下半年重点贸易促进活动暨2026年越南国际采购展（VIS 2026）推介会，吸引来自中国贸易促进机构、行业协会、大型分销集团、零售连锁公司、进口企业、电子商务企业、数字贸易平台和专业采购商代表参加。



越南驻华商务处透露，2026年越南国际采购展将于9月3日至5日在胡志明市SECC会展中心举行，系今年重点贸促活动之一。



越南驻华大使馆商务参赞农德来强调，在北京举办2026年越南国际采购展推介活动，对于加强越中两国企业界对接沟通，扩大赴越参展的国际采购商网络具有重要意义。在全球供应链持续面临诸多变化的背景下，开展供应商与采购商之间供需对接活动被视为提升两国企业稳定性和适应能力的重要举措。



推介会场景。图自越通社

农德来指出，2026年越南国际采购展不仅是一项贸易展览会，还搭建越南生产企业、出口企业与国际采购商供需对接平台，有助于推动越南商品更深入地参与全球供应链。



活动期间，中国代表高度评价2026年越南国际采购展在打造两国企业之间务实、直接、高效对接平台方面的潜力。部分大型分销集团、连锁超市、进口企业、电子商务平台以及专业采购商均表示有意赴越参加2026年越南国际采购展。



秉持“直接对接—务实贸易—长期合作”的方向，2026年越南国际采购展有望继续成为企业界的重要交流平台，为推动越中经贸合作走深走实、平衡且可持续发展作出贡献等。（完）

