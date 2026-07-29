经济

越南财政部与世界银行构建2026—2030年阶段贷款项目清单

据越南财政部消息，7月28日，越南财政部部长吴文俊在河内会见了世界银行驻越南、柬埔寨和老挝首席代表玛丽亚姆·谢尔曼（Mariam J. Sherman）一行。

工作会议现场。图自财政部
工作会议现场。图自财政部

越通社河内——据越南财政部消息，7月28日，越南财政部部长吴文俊在河内会见了世界银行驻越南、柬埔寨和老挝首席代表玛丽亚姆·谢尔曼（Mariam J. Sherman）一行。

会上，越南财政部部长吴文俊高度评价越南与世界银行长期、有效的合作关系，同时强调了过去一段时间世行驻越南代表机构与越南财政部的主动协调与配合。

吴文俊部长表示，自2026年5月会议召开以来，财政部下属各单位已同世行积极配合落实各项已达成共识的内容；同时对双方之间的全部内容、工作和承诺进行了全面梳理。截至目前，合作进度已取得多项积极进展，基本上未出现重大障碍。

世行代表玛丽亚姆·谢尔曼高度评价了财政部下属各单位在有效协调越南向世行借款需求方面所发挥的作用。

关于2026—2030年阶段世界银行贷款项目清单，越南财政部已向世行提交了各部委、行业及地方的需求汇总。

根据世行2026年7月1日发的函件，预计将有24个项目，总投资额约93亿美元，主要集中在交通、能源、应对气候变化基础设施和预算支持等领域。其中，部分项目将于2026年8月至9月间签署。

财政部领导强调，将集中精力推进准备充分、需求明确且对等资金有保障的项目。预计于8月20日至25日，财政部将向世行发送正式公函，以便对相关项目进行梳理并提出适合的补充建议。

双方还就更新《国家伙伴关系框架》（CPF）、分期贷款机制（MPA）、快速跟进机制（fast-track）、高新技术项目以及对国家投资基金的技术援助等内容进行了沟通。（完）

越通社
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