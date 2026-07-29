经济

岘港在国际机场开设特色产品展示空间

7月28日，岘港市工贸局与岘港国际机场、岘港国际航站楼投资开发股份公司（AHT）及相关单位配合，在岘港国际机场国际航站楼和岘港Koi度假村及住宅区开设了两个岘港特色产品展示空间。

岘港特色产品展示空间亮相仪式。图自越通社
岘港特色产品展示空间亮相仪式。图自越通社

越通社岘港——7月28日，岘港市工贸局与岘港国际机场、岘港国际航站楼投资开发股份公司（AHT）及相关单位配合，在岘港国际机场国际航站楼和岘港Koi度假村及住宅区开设了两个岘港特色产品展示空间。

岘港市工贸局副局长杜氏琼簪表示，开设这些展示空间旨在将“一乡一品”（OCOP）产品、典型农村工业产品和地方特产贴近消费者，尤其是国内外游客；同时扩大销售市场，提升品牌价值并推广城市形象。

国际航站楼的展示空间面积为88平方米，位于国际隔离区内，处于旅客登机前的主要通道上。该空间旨在推介地方特产、“一乡一品”产品、典型产品和草本产品。

AHT副总经理杜仲厚表示，支持场地并配合部署展示区，有助于将地方特色产品更贴近旅客，同时推广岘港及中部地区的文化和形象。

两个展示空间介绍了近100种来自当地企业、合作社和生产单位的产品。入选产品符合质量、来源、可溯源、食品安全、双语包装和稳定供应能力等标准，包括地方特产、三星级及以上“一乡一品”产品、典型农村工业产品、食品、饮料、手工艺品、药材、天然化妆品、纪念礼品和时装。

岘港市工贸局表示，这些展示空间不仅是产品推介和销售场所，更着眼于成为文化、商业和旅游体验空间。今后，工贸局将继续与相关单位配合补充新产品，大力推进数字化转型在推广和销售中的应用，逐步将岘港特色产品展示空间体系建设成为城市贸易促进和旅游发展的亮点。（完）

越通社
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