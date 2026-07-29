☕️越通社新闻下午茶（2026.7.29）

苏林总书记发表讲话。图自越通社

越通社河内——·7月29日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内出席全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议时强调，全党和整个政治体系必须统一思想，深刻把握党中央各项战略决策的指导思想、创新内容及其内在联系，做到“正确理解、统一行动”，加快将党中央各项决策具体化为符合实际的行动计划，确保工作成效最终体现在实际变化和人民群众满意度上。全文



·在7月29日上午举行全国研究、学习、贯彻与落实越共第十四届三中全会决议会议上，中央政策与战略部部长阮青毅在深入贯彻关于把越南建设成为海洋强国决议的主要内容时强调，出台该决议是一项紧迫要求，旨在满足拓展国家发展空间、革新现代海洋治理以及发挥海洋在经济发展、保障国防安全、外交与国际融入中战略作用的需要。全文



·7月28日，联合国安理会在纽约总部就中东和巴勒斯坦局势举行季度公开辩论会。联合国安理会7月轮值主席刚果主持会议。



·越通社驻金边记者报道，连日来，柬埔寨《新鲜新闻网》（Fresh News）、《新柬埔寨日报》（Kampuchea Thmey Daily）和柬埔寨国家通讯社（AKP）等主要新闻媒体密集报道了柬埔寨国会主席昆索达莉对越南进行正式访问的相关消息，强调此访将进一步巩固两国传统友谊、特殊团结和全面战略合作关系。



·7月29日上午，在由越共中央书记处举行的全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议上，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将表示，越共十四大首次将“维护和平稳定环境”置于国家发展目标首位，确立了新时代国家安全与社会建设的新理念。全文



胡志明市在新山一国际机场设立旅游推广柜台。图自越通社

· 在拓展发展空间后，胡志明市旅游业正从单一景点开发转向构建产业价值链，结合国内外多样化的体验类型和刺激消费计划。这一做法帮助该市今年前几个月游客量和旅游收入保持强劲增长势头。全文



·在即将于广宁省举行的第二次名誉领事会议前夕，越南外交部副部长黎氏秋姮就相关事宜接受了媒体采访。全文



·《越南国家儿童保护及预防、减少非法童工行动计划（2026—2030年）》正式颁发，旨在确保所有儿童生活在安全、健康的环境中；切实减少全国儿童受侵害人数；并为遭受暴力、性侵害、非法使用童工、面临遭受暴力、剥削、遗弃风险的儿童以及其他特殊困难儿童提供融入社会和全面发展的机会，助力实现与儿童相关的可持续发展目标。

越南儿童。图自政府报

·越德友谊医院7月29日发布消息称，该院医生已成功实施越南首例脑死亡供体阴茎移植手术。这一成功标志着越南在复合组织移植领域取得的新突破，彰显了越南掌握现代移植技术的能力，以及国内器官移植体系的不断发展。全文



·克服天气和地形等困难，越南海防市各地正加快实施“500个昼夜行动”，全面推进烈士遗骸搜寻、迁葬及身份确认工作，力争提前完成烈士遗骸生物样本采集任务。



·越南公安部7月29日发布消息称，在扩大调查涉及榴莲对华出口案件过程中，公安部警察调查机关已对4名涉案人员提起公诉并实施临时拘留，调查其涉嫌受贿和在执行公务中伪造文件等违法犯罪行为。全文



·据越通社驻东京记者报道，越南驻日本大使馆劳务管理委员会通报，截至7月29日上午，7月28日发生于熊本县的地震已导致一名越南劳工不幸遇难，另有至少一人受伤。全文（完）