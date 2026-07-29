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农业与环境部副部长黄忠遭起诉

越南公安部7月29日发布消息称，在扩大调查涉及榴莲对华出口案件过程中，公安部警察调查机关已对4名涉案人员提起公诉并实施临时拘留，调查其涉嫌受贿和在执行公务中伪造文件等违法犯罪行为。

农业与环境部副部长黄忠遭起诉


越通社河内——越南公安部7月29日发布消息称，在扩大调查涉及榴莲对华出口案件过程中，公安部警察调查机关已对4名涉案人员提起公诉并实施临时拘留，调查其涉嫌受贿和在执行公务中伪造文件等违法犯罪行为。

此次案件系公安部继续扩大调查发生在检测认证与质量服务中心、NhoNho科技有限公司、Thủy水果一人有限公司及相关单位和个人的案件，案件涉及榴莲出口中国业务。

调查显示，原农业与农村发展部（现农业与环境部）副部长黄忠、种植与植物保护局副局长阮光孝涉嫌利用职务便利，出台违反法律规定的政策，并有设置“子许可”（即额外行政许可）的迹象，为利益集团谋取非法利益，从中获取数额特别巨大的个人利益。

两人还涉嫌干预、指使下属违规签发虚假的检测证明和种植区代码，非法买卖种植区代码及包装厂代码。

调查机关表示，上述违法行为严重侵害榴莲种植户和出口企业的合法权益，造成国家财政特别重大损失，同时损害越南农产品信誉和品牌形象。

根据调查结果及掌握的证据，公安部警察调查机关已依据《刑法》第354条，以涉嫌受贿罪对黄忠和阮光孝提起公诉并实施临时拘留。

此外，公安部还依据《刑法》第359条，以涉嫌在执行公务中伪造文件罪，对种植与植物保护局第七植物检疫分局局长阮氏河和谅山省友谊口岸植物检疫站站长闭氏秋贤提起公诉并实施临时拘留。

公安部表示，调查机关将继续扩大案件调查范围，查清相关国家管理机构、检测机构以及涉及种植区代码、包装厂代码发放单位的违法行为，依法提出处理意见，并同步开展资产追缴工作，最大限度挽回国家损失。(完)

越通社
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